Страхование как взаимная ответственность

Президент Кыргызской Ассоциации страховщиков Сабырбек Молдокулов рассказал ИА «24.kg», зачем нужны обязательные виды страхования и почему частные компании собираются страховать жилье.

— В последнее время о страховании говорят все чаще. Но мало кто понимает, почему вдруг всем стало нужно страховаться. Нет ли за этим чьих-то интересов?

— Вопросы возникли не вдруг и не сегодня. Законы об обязательном страховании ответственности перевозчиков пассажиров и ответственности перевозчиков опасных грузов приняли еще десять лет назад. Но тогда не были предусмотрены санкции за их неисполнение. Они появились только сейчас. Но и эти меры половинчатые. У сотрудников ГУОБДД нет стимула штрафовать за отсутствие страховки.

— И что нужно делать?

— Мы обратились к министру внутренних дел с предложениями о контроле исполнения закона и о совместных мерах для этого. Посмотрим, что получится. Другой действенный рычаг — это лишение и водителя, и фирмы, в которой он работает, лицензии.

— Но в Кыргызстане плохо работает и закон об обязательном страховании жилья...

— Совершенно верно. Закон принят в 2015 году. Была благая цель: переложить финансовую нагрузку, связанную с восстановлением разрушаемого стихией жилья, с бюджета на само население. Но при этом сделали все половинчато, без расчетов, с нарушением других законов, а главное — не продумали, как это будет работать. Вот оно и не работает.

Идет третий год работы закона, но охвачено на сегодня только 7-8 процентов жилья.

Такими темпами потребуется не один десяток лет для исполнения закона, а ведь страховать надо еще и каждый год.

— Почему так происходит?

— Есть несколько причин. Во-первых, к страхованию допустили только одну компанию, создав монополию. Но одна компания просто физически не успевает застраховать более миллиона единиц жилья. Во-вторых, включили в списки стихийных бедствий весь список МЧС — от сильных землетрясений до подтопления, снега, града, ветра. Всего 18 позиций. В мировой практике такой список ограничивается 3-4 позициями. В-третьих, в три раза сократили расчетные тарифы, что делает государственную компанию, да и любую, кто будет заниматься этим видом страхования, потенциальным банкротом.

Кроме того, ожидается, что из закона уберут норму о том, что жилье «должно отвечать техническим, санитарным и другим обязательным требованиям, установленным законодательством Кыргызстана».

То есть вместо того чтобы требовать строить современное безопасное жилье, мы поощряем откат в 19 век, заставляя страховать любое строение, приспособленное под жилье.

— Что же вы предлагаете? Как изменить ситуацию?

— Нужно привести закон об обязательном страховании жилых помещений от стихийных бедствий в соответствие с другими законами — о страховании, конкуренции, предпринимательстве. Кроме того, к страхованию жилья нужно допустить частные страховые компании. Стоит — в соответствии с рекомендациями Всемирного банка — оптимизировать страховые риски. Ведь задача не в том, чтобы формально застраховать любую развалюху, а потом выплатить компенсацию.

Задача в том, чтобы через систему страхования стимулировать людей строить добротное, надежное жилье.

В перспективе необходимо пересмотреть тарифы на страхование жилья.

— Если тарифы невыгодны, зачем пускать частников на этот рынок?

— Для частников важно внедрять культуру страхования во всех сферах жизни, дать понимание того, что страхование не благотворительность или дополнительный налог, а универсальный механизм взаимной помощи, принятый, отработанный и применяемый во всем цивилизованном мире.

— Но ведь страховые организации — это коммерческие структуры, они ведь рассчитывают и на прибыль.

— Разумеется. Но это не в случае обязательного страхования жилья. Тем более в сложившихся условиях. Прибыль компании получают от других, добровольных видов страхования. Но перспективы у страхования в Кыргызстане огромны, так как огромны резервы с точки зрения мировой практики. Например, объемы страхования в Кыргызстане составляют 0,2 процента ВВП, в то время как в развитых странах — 10-15 процентов, то есть отставание в десятки и сотни раз.