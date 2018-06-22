Постоянный и незаменимый спутник нынешних школьников — это смартфон, благодаря которому они имеют неограниченный доступ к самой различной информации в Сети. Как уберечь своего ребенка от нежелательного контента особенно в летнее время, когда свободного времени у детей предостаточно? Чтобы этот вопрос не мучил взрослых, компания MegaCom предлагает воспользоваться услугой «Родительский контроль».

Одной из базовых функций услуги является блокировка на устройстве ребенка доступа к платным развлекательным сервисам.

Также на детском номере можно подключить запрет на совершение международных вызовов и мобильного перевода.

Кроме этого, услуга «Родительский контроль» дает возможность родителям дистанционно:

контролировать текущее состояние баланса;

управлять подпиской на ежемесячную доставку детализации счета по услуге «Ваш мобильный счет»;

посмотреть размер начислений за предыдущие месяцы, а также список подключенных платных услуг.

В список проверяемых можно внести до 10 номеров близких людей. Преимуществом «Родительского контроля» от MegaCom является простое и бесплатное управление услугой с помощью короткой команды *11#. Более подробно об услуге можно прочитать на сайте оператора megacom.kg.