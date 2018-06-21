00:51
USD 68.24
EUR 79.63
RUB 1.08
Бизнес

С Mega iTV от MegaCom смотрите футбольные матчи где угодно

Лето 2018 года для всех любителей спорта ознаменовано главным событием — чемпионатом мира по футболу в России. С сервисом Mega iTV от MegaCom активные болельщики смогут следить за игрой в прямом эфире в любом удобном для себя месте прямо с экрана своего смартфона. Причем интернет-трафик при просмотре не тарифицируется.

Чтобы приступить к использованию Mega iTV, необходимо подключить пакет телеканалов на выбор.

  • Активируйте пакет Premium (710*3#), который предлагает 140 телеканалов в цифровом качестве, в том числе спортивные за 7 сомов в день.
  • Подключив Базовый пакет (*710*1#), вы сможете смотреть прямые включения с чемпионата за 5 сомов в день. Всего пакет включает 70 телеканалов. При первом подключении предоставляется бонус — 3 дня бесплатного просмотра.
  • Пакет Light (*710*2#) — это 40 телеканалов также различной тематики: развлекательные, фильмовые, детские, познавательные. Любители футбола могут остановить свой выбор на спортивных телеканалах и наслаждаться просмотром всего за 3 сома в день.

После выбора пакета для использования Mega iTV следует установить и запустить приложение, скачав его из App Store или Google Play. Транслирует телерадиоканалы в рамках сервиса компания «Акнет».

Подробную информацию о Mega iTV смотрите на сайте megacom.kg.
Ссылка:
просмотров: 661
Версия для печати
Материалы по теме
«Родительский контроль» от MegaCom — простой способ не беспокоиться о детях
MegaCom: больше выгодного общения в роуминге России
Лучшие сериалы планеты у вас в смартфоне!
MegaCom получил благодарственное письмо за участие в донорстве крови
Смотрите чемпионат мира по футболу на своем смартфоне
MegaCom продолжает увеличение мощности и емкости сети
MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Новые направления интернет-роуминга от MegaCom
Пополняйте баланс MegaCom без комиссии в магазинах «Народный» и Globus
«Футбольный портал» от MegaCom: будьте в курсе спортивных событий!
Популярные новости
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Грандиозные скидки на&nbsp;популярные смартфоны Xiaomi в&nbsp;O!Store Грандиозные скидки на популярные смартфоны Xiaomi в O!Store
В&nbsp;домах кантовчан появился газ В домах кантовчан появился газ
Апгрейд региональных аэропортов. Специальный репортаж Апгрейд региональных аэропортов. Специальный репортаж
Бизнес
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Кыргызтелеком и&nbsp;Элтекс Алатау подписали Меморандум о&nbsp;сотрудничестве Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве