С Mega iTV от MegaCom смотрите футбольные матчи где угодно

Лето 2018 года для всех любителей спорта ознаменовано главным событием — чемпионатом мира по футболу в России. С сервисом Mega iTV от MegaCom активные болельщики смогут следить за игрой в прямом эфире в любом удобном для себя месте прямо с экрана своего смартфона. Причем интернет-трафик при просмотре не тарифицируется.
Чтобы приступить к использованию Mega iTV, необходимо подключить пакет телеканалов на выбор.
- Активируйте пакет Premium (710*3#), который предлагает 140 телеканалов в цифровом качестве, в том числе спортивные за 7 сомов в день.
- Подключив Базовый пакет (*710*1#), вы сможете смотреть прямые включения с чемпионата за 5 сомов в день. Всего пакет включает 70 телеканалов. При первом подключении предоставляется бонус — 3 дня бесплатного просмотра.
- Пакет Light (*710*2#) — это 40 телеканалов также различной тематики: развлекательные, фильмовые, детские, познавательные. Любители футбола могут остановить свой выбор на спортивных телеканалах и наслаждаться просмотром всего за 3 сома в день.
После выбора пакета для использования Mega iTV следует установить и запустить приложение, скачав его из App Store или Google Play. Транслирует телерадиоканалы в рамках сервиса компания «Акнет».
Подробную информацию о Mega iTV смотрите на сайте megacom.kg.