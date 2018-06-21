С Mega iTV от MegaCom смотрите футбольные матчи где угодно

Лето 2018 года для всех любителей спорта ознаменовано главным событием — чемпионатом мира по футболу в России. С сервисом Mega iTV от MegaCom активные болельщики смогут следить за игрой в прямом эфире в любом удобном для себя месте прямо с экрана своего смартфона. Причем интернет-трафик при просмотре не тарифицируется.

Чтобы приступить к использованию Mega iTV, необходимо подключить пакет телеканалов на выбор.

Активируйте пакет Premium ( 710*3#), который предлагает 140 телеканалов в цифровом качестве, в том числе спортивные за 7 сомов в день.

( который предлагает 140 телеканалов в цифровом качестве, в том числе спортивные за 7 сомов в день. Подключив Базовый пакет ( *710*1#), вы сможете смотреть прямые включения с чемпионата за 5 сомов в день. Всего пакет включает 70 телеканалов. При первом подключении предоставляется бонус — 3 дня бесплатного просмотра.

пакет ( вы сможете смотреть прямые включения с чемпионата за 5 сомов в день. Всего пакет включает 70 телеканалов. При первом подключении предоставляется бонус — 3 дня бесплатного просмотра. Пакет Light (*710*2#) — это 40 телеканалов также различной тематики: развлекательные, фильмовые, детские, познавательные. Любители футбола могут остановить свой выбор на спортивных телеканалах и наслаждаться просмотром всего за 3 сома в день.

После выбора пакета для использования Mega iTV следует установить и запустить приложение, скачав его из App Store или Google Play. Транслирует телерадиоканалы в рамках сервиса компания «Акнет».

Подробную информацию о Mega iTV смотрите на сайте megacom.kg.