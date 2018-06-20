MegaCom: больше выгодного общения в роуминге России

Отличная новость для всех футбольных фанатов! Если вы собрались в Россию поболеть за любимую команду, то обязательно подключите роуминг от MegaCom, который в период проведения чемпионата мира по футболу, с 14 июня по 15 июля, в российских городах стал еще выгоднее.

Так, стоимость услуг постоплатного и предоплатного роуминга от MegaCom в сетях операторов «МегаФон», МТС и Tele2 (Россия) снижена в 8 раз. Теперь 1 Мб мобильного Интернета в роуминге для абонентов MegaCom стоит 5 сомов.

Также кыргызстанцы, находящиеся на территории страны — хозяйки чемпионата, могут воспользоваться выгодной возможностью оставаться на связи и делиться впечатлениями со своими родными и близкими по сниженной тарификации на входящие, исходящие звонки и SMS, не меняя номера.

Абоненты с предоплатной формой обслуживания могут воспользоваться связью при минимальном положительном балансе 100 сомов и своевременно контролировать остаток средств на счете в режиме реального времени, а постоплатная система расчета позволит пользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным Интернетом без набора дополнительных команд, а также оставаться на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Дополнительную информацию об изменениях можно найти на официальном сайте компании.