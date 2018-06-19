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Бизнес

Лучшие сериалы планеты у вас в смартфоне!

Теперь абоненты MegaCom могут в числе первых увидеть новые серии культовых сериалов планеты прямо с экрана своего смартфона!

Компания MegaCom совместно с онлайн-сервисом Amediateka представляет уникальную возможность смотреть такие сериалы, как «Игра престолов», «Острые козырьки», «Мир Дикого Запада», и многие другие всего за 15 сомов в сутки на портале amediateka.megacom.kg.

Amediateka — это мировые хиты в одном месте: премьеры новых сериалов и сезонов в режиме реального времени, художественные и документальные фильмы, музыкальные шоу и концерты в формате HD и с возможностью выбора оригинальной звуковой дорожки или полноценной русскоязычной озвучки. При этом абоненты сами решают, когда и где смотреть, ведь смартфон всегда под рукой.

Сервис доступен с компьютера, планшета и смартфона.

Стоимость подключения — 0 сомов. Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал.

Подробнее на amediateka.megacom.kg.
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