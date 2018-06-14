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Бизнес

MegaCom получил благодарственное письмо за участие в донорстве крови

Республиканский центр крови совместно с Национальным Обществом Красного Полумесяца КР и мэрией Бишкека вручил компании MegaCom благодарственное письмо за вклад в развитие безвозмездного донорства крови в Кыргызстане в рамках празднования Всемирного дня донора крови, который отмечается во всем мире 14 июня.

Сотрудники ведущего мобильного оператора связи сдают кровь на регулярной основе. Ежегодный приезд выездной бригады по сбору крови и ее компонентов в головной офис компании всегда собирает много желающих сделать доброе дело и внести свою посильную лепту в спасение людей. При этом число добровольных доноров в коллективе MegaCom из года в год только растет.

Так, в апреле 2018 года в очередной приезд выездной бригады в офис компании в благотворительной акции приняли участие 67 сотрудников, в итоге было собрано более 30 литров крови, в том числе крайне редкой группы — третьей отрицательной.

«Каждый год мы приезжаем в офис MegaCom и многих доноров среди сотрудников уже узнаем в лицо. Такая активность и неравнодушие очень радуют. Хочется поблагодарить руководство компании за то, что всегда идет нам навстречу и создает все условия для сбора. Вся собранная кровь и ее компоненты пополнят запасы донорской крови в больницах, где ощущается их нехватка», — отметила заведующая выездной бригады Республиканского центра крови Гульмира Джакыпбаева.

MegaCom — социально ответственная компания, которая неравнодушна к проблемам и нуждам соотечественников. Наряду с проектами в области образования, культуры и спорта оператор мобильной связи регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в области здравоохранения.
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