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Бизнес

Смотрите чемпионат мира по футболу на своем смартфоне

Не пропустите ни одного матча чемпионата мира по футболу! Подберите для себя выгодный пакет из новой линейки «Элдик S/M/L + TV» от MegaCom и следите за развитием футбольных событий прямо с экрана своего мобильного телефона.

Новая линейка пакетов «Элдик S/M/L + TV»это внушительные объемы дневного Интернета + ночной БЕЗЛИМИТ и бесплатные минуты внутри и вне сети:  

Где бы вы ни находились, узнавайте основные события матчей, отслеживайте футбольные новости, статистику команд и другую информацию в режиме онлайн и в HD-качестве.

Во время просмотра мобильного телевидения интернет-трафик не тарифицируется.

Также в рамках линейки пакетов «Элдик S/M/L + TV» можно получить дополнительный бонус — обменять БЕСПЛАТНО внесетевые минуты на мобильный 4G-Интернет. Для этого необходимо набрать *678*678*Y#вызов либо отправить SMS на номер 678 с текстом <678*Y> или <678#Y>, где Y — количество внесетевых минут, кратное 5.

Курс обмена: 5 минут вне сети = 1 Гб в 4G. Срок действия акции — до 10 июля 2018 года.

Подробную информацию о пакетах «Элдик S/M/L + TV» смотрите на сайте компании MegaCom.
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