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Бизнес

MegaCom продолжает увеличение мощности и емкости сети

Компания MegaCom на постоянной основе улучшает качество предоставляемых услуг связи как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах страны, запуская новые базовые станции 2G/3G/4G.

Сегодня благодаря своему телефону абоненты решают важные вопросы, смотрят видео, ищут необходимую информацию, общаются в соцсетях и мессенджерах. Поэтому технические специалисты компании регулярно работают над улучшением качества связи и мобильного Интернета.

Более стабильными голосовыми услугами и передачей данных теперь могут воспользоваться жители городов Бишкека, Чолпон-Аты, Каракуля, Оша, сел Военно-Антоновка, Ак-Кудук и Хун-Чи Чуйской области, а также Башкы-Терек Джалал-Абадской области.

Всю территорию покрытия MegaCom можно посмотреть на карте покрытия на официальном сайте компании.
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