Новые направления интернет-роуминга от MegaCom

На вопрос опытных путешественников о том, куда отправиться на этот раз, можно смело ответить — в Макао! Посещение этой удивительной по своей красоте и истории местности, несомненно, подарит множество положительных эмоций и яркие воспоминания.

А еще, находясь на территории Макао, можно все время поддерживать связь со своими родными и делиться с ними своими впечатлениями от поездки. Ведь теперь на территории этого полуострова абоненты MegaCom могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным Интернетом в сети нового оператора SmarTone MAC.

Кыргызстанцы могут публиковать яркие фотографии и видео в социальных сетях, общаться в мессенджерах, отправлять электронные письма и всегда быть на связи с близкими, при этом не меняя своего номера.

Кроме этого, в рамках планомерного расширения географии роуминга услуга «Предоплатный роуминг» от компании MegaCom теперь доступна в сети оператора Vodafone — Albania (Албания) и Vodacom Tanzania Limited (Танзания). Благодаря этой услуге абоненты всегда могут контролировать состояние своего баланса и своевременно пополнять счет. Ознакомьтесь с картой покрытия «Предоплатного роуминга» на сайте компании.

Не забудьте перед поездкой обратиться в ближайший центр продаж и обслуживания абонентов, чтобы более подробно узнать о подключении, условиях и действии услуг «Предоплатного роуминга» и интернет-роуминга.

Приятных путешествий вместе с MegaCom!