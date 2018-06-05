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Бизнес

Пополняйте баланс MegaCom без комиссии в магазинах «Народный» и Globus

Приятная новость от MegaCom: удобно и без комиссии пополнить баланс своего мобильного телефона через платежные терминалы компании теперь можно в сетях магазинов «Народный» и Globus.

Посетители этих популярных супермаркетов легко узнают терминалы MegaCom по фирменным цветам и смогут не только пополнить баланс, но и оплатить коммунальные услуги, Интернет, пополнить электронный кошелек, а также внести плату за справку о несудимости, погасить штрафы Патрульной милиции, имущественные налоги и страховые взносы. И все это без длительных очередей и в круглосуточном режиме!

Кроме этого, бесплатно пополнить баланс за услуги связи MegaCom можно:

Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте компании .

Терминалы MegaCom — удобное и выгодное пополнение ваших счетов!
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