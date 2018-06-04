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Бизнес

«Футбольный портал» от MegaCom: будьте в курсе спортивных событий!

Футбол — один из самых популярных и горячо любимых видов спорта во всем мире. Миллионы людей ежедневно следят за последними новостями футбола, интересуются результатами зарубежных клубов, а также болеют за любимые команды в известных престижных турнирах.

В преддверии чемпионата мира—2018 отечественный мобильный оператор MegaCom предоставляет своим абонентам отличную возможность быть в курсе всех футбольных событий.

«Футбольный портал» позволяет абонентам MegaCom отслеживать последние результаты футбольных матчей, следить за текстовыми онлайн-трансляциями, читать аналитику и новости мирового футбола на экранах своих смартфонов или планшетов в режиме реального времени. Наблюдать за развитием футбольных состязаний стало не только очень удобно, но и невероятно выгодно. Всего за 10 сомов в сутки абоненты megaсети могут получить:

  • статистические анализы текущих и прошедших футбольных матчей;
  • обновляемые турнирные таблицы;
  • регулярные текстовые трансляции матчей множества разных лиг и чемпионатов;
  • бесплатный интернет-трафик при пользовании порталом.

Оформить заявку на подключение к сервису достаточно просто, набрав USSD-команду *9727*1#. Более подробная информация о сервисе на официальном сайте компании.

Будьте в курсе всех спортивных событий вместе с MegaCom!
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