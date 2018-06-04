Большой, современный, удобный. Globus радует открытием нового гипермаркета

Globus продолжает радовать жителей Бишкека открытием новых магазинов. Очередной большой гипермаркет 1 июня торжественно открыт на пересечении Южной магистрали и проспекта Ч.Айтматова. Открытие этого нового гипермаркета надолго запомнится гостям: выступления звезд эстрады, цирковое шоу для детей, подарки и много, много скидок. И все это только начало жизни нового любимого места горожан.

Гипермаркет открыт в очень удобном месте – на пересечении Южной магистрали и проспекта Ч.Айтматова (бывший проспект Мира). Он расположен на первом этаже нового торгово-развлекательного центра «Ала-Арча».

В новом маркете на площади 2,5 тысячи квадратных метров представлено более 14 тысяч позиций самых разных товаров. Поэтому каждый сможет приобрести все необходимое - свежие продукты, выпечку, товары для дома и сада, моющие средства и многое другое.

Новый гипермаркет, как и все магазины сети Globus, отвечает всем требованиям пожарной, санитарной и технической безопасности.

Здесь организована удобная транспортная инфраструктура. Для покупателей предусмотрены удобные подходы, а на просторной автостоянке может одновременно разместиться полтысячи автомобилей.

Globus – бренд Бишкека

Сеть Globus стала настоящим брендом нашей столицы и любимым местом горожан. Все потому, что компания очень внимательна к своим покупателям, и они помогают сети активно развиваться.

Первый гипермаркет Globus открыли всего три года назад. А сегодня у сети уже 11 магазинов, и четыре из них — это большие и очень востребованные гипермаркеты.

Только с начала этого года открылось сразу три магазина – «Джал», «Ак-Босого» и «Новопавловка». А в планах компании - выходить и в другие регионы Кыргызстана, ведь об этом просят сами кыргызстанцы.

Да! цены низкие всегда!

Одна из главных причин постоянно растущего интереса к гипермаркетам и супермаркетам Globus – это доступные цены. Хотя поначалу бишкекчанам было непривычно то, что в маркетах такого масштаба могут быть низкие цены. Складывалось ошибочное мнение, что в таких магазинах все дорого. Но время показало, что это совершенно не так, а покупки в Globus самые выгодные.

Особое отношение к людям

Globus не просто сеть магазинов. Компания каждый день выстраивает честные и долгосрочные отношения с покупателями. И это не просто слова, а настоящие поступки – от больших стратегических управленческих решений до, как может показаться с первого взгляда, небольших, но очень приятных и удобных для покупателей предложений.

Самые высокие мировые стандарты. Компания строго соблюдает международные стандарты ХАССП, которые обеспечивают контроль на всех этапах производства пищевых продуктов. Одно из ключевых подразделений сети – отдел санитарного контроля. Его сотрудники проверяют магазины на исполнение санитарных норм - следят за чистотой в торговых залах, в холодильниках и на прилавках. Они проверяют, чтобы соблюдались правила товарного соседства и гигиенические требования.

Округление счета в пользу покупателя . В сети маркетов Globus при оплате наличными за покупки система автоматически округляет чеки до суммы без копеек в пользу покупателя. Таким образом, посетители магазинов могут сэкономить от 1 до 99 тыйынов с каждой покупки.

. В сети маркетов Globus при оплате наличными за покупки система автоматически округляет чеки до суммы без копеек в пользу покупателя. Таким образом, посетители магазинов могут сэкономить от 1 до 99 тыйынов с каждой покупки. Цена в пользу клиента . При несовпадении цен на ценниках и в кассе всем покупателям обязуются продать товар по цене, указанной на ценнике.

. При несовпадении цен на ценниках и в кассе всем покупателям обязуются продать товар по цене, указанной на ценнике. Забота о ваших детях . В наших магазинах не продаются алкогольные и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет.

. В наших магазинах не продаются алкогольные и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. Вкусное производство . Особое внимание в магазинах уделяется собственному производству. Производственный цех предлагает покупателям более двадцати видов хлеба, свыше тридцати наименований салатов и готовых горячих блюд. Цех также выпускает полуфабрикаты и кондитерские изделия.

. Особое внимание в магазинах уделяется собственному производству. Производственный цех предлагает покупателям более двадцати видов хлеба, свыше тридцати наименований салатов и готовых горячих блюд. Цех также выпускает полуфабрикаты и кондитерские изделия. Экономия с картами Globus . Держатели накопительных карт получают скидки, подарки, возможность участвовать в специальных акциях сети.

. Держатели накопительных карт получают скидки, подарки, возможность участвовать в специальных акциях сети. Выгодные покупки каждый день. В магазинах Globus действует постоянная акция «Товар дня». И это ни в коем случае не распродажа залежавшихся товаров, о чем слагают байки, а специально подготовленное предложение маркета и его партнеров, чтобы радовать покупателей новинками и интересными товарами каждый день.

Каждому кыргызстанцу по Globus’у!

Маркеты Globus появились всего три года назад. Но они настолько полюбились горожанам и гостям столицы, что кажется, будто были с нами всегда. Единственное, что остается пожелать сети, это продолжать свое развитие и радовать всех кыргызстанцев открытием новых магазинов - таких же, как Globus «Ала-Арча».

Болот ТЕМИРОВ