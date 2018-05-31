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Бизнес

Простой способ быть на связи с родными в любой точке мира

Если вы собрались в поездку за границу, не забудьте все необходимые вещи, документы и путеводитель. А еще обязательно подключите виртуальный номер от MegaCom! Ведь так вы сможете звонить и писать сообщения своим родным, как из дома.

Чтобы воспользоваться виртуальным номером, необходимо скачать на свой смартфон мобильное приложение MegaChat, благодаря которому ваши близкие, друзья и коллеги могут вам звонить, как на обычный номер MegaCom, при этом не важно, в какой стране вы находитесь и SIM-картой какого оператора связи пользуетесь. А еще действуют выгодные тарифы на исходящие звонки на номера мобильных операторов Кыргызстана и стационарные телефоны.

Посоветуйте своим домочадцам тоже установить этот сервис, тогда совершать звонки между виртуальными номерами внутри MegaChat можно будет абсолютно БЕСПЛАТНО.

Если же вы предпочитаете больше обмениваться сообщениями в мессенджере, то воспользуйтесь специальным чатом, где можно отправлять фото, видео и другие файлы, а также выражать свои эмоции с помощью уникальных стикеров.

Установите MegaChat и пользуйтесь невероятными возможностями для общения в путешествиях.

Подробнее о подключении смотрите на сайте компании megacom.kg.
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