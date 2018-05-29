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Бизнес

Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона

Подберите себе или в подарок своим близким уникальный, красивый номер с новым кодом 755 от MegaCom. Для того чтобы облегчить поиски подходящего номера, предлагаем воспользоваться следующими несложными алгоритмами при выборе.

Любимое число

Воспользуйтесь этим способом и подберите номер, в котором содержится ваше любимое число. К примеру, если это цифра 3, то присмотритесь к номеру 0 755 333 333, а если ваш фаворит 4, то подходящий вариант 0 755 444 444. Любителям числа 6 понравится комбинация 0 755 666 666.

Красивый хвост

При помощи этого способа вы можете подобрать номер по последним трем или четырем цифрам. Например, 0 755 020 000, 0 755 055 555. Или наоборот, когда последняя цифра — это фишка номера: 0 755 000 007, 0 755 000 008.

Похожий номер

Этот способ поможет подобрать номер, похожий на тот, которым вы уже пользуетесь, но в другом коде.

Все, кроме

Если вы верите в магию чисел, то этот способ подбора подойдет именно вам. Избегаете числа 13? Не проблема! Есть подходящие варианты — 0 755 222 225, 0 755 555 522. Подобрать приятные и очень красивые комбинации легко и просто.

Первый попавшийся

Большая база красивых номеров с новым кодом 755 позволяет выбрать крутой номер методом случайного выбора. Даже просто ткнув пальцем, вы не ошибетесь и станете обладателем эксклюзивного номера типа 0 755 009 900, 0 755 000 044.

Номера в новом коде 755 не только красивы, но и выгодны. Ведь они подключены к тарифу «Хайп», который предлагает внушительные объемы интернет-трафика — 20 ГБ, 50 ГБ и 100 ГБ за ежемесячную плату, а также бесплатные минуты и SMS внутри сети.

Приобрести номер категории «Эксклюзив» можно в любом центре продаж и обслуживания или фирменном салоне MegaCom. Также эти номера разыгрываются на открытом интернет-аукционе на официальном сайте компании megacom.kg. Стать его участником может каждый желающий.

Подробнее смотрите по ссылке или узнавайте по телефонам: *755 или #100 (для абонентов MegaCom), 0 755 000 755 (для абонентов других сетей).
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