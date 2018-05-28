Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в акции «Великая Победа»

9 Мая Кыргызстан отметил 73-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. К этому значимому празднику компания MegaCom запустила традиционную благотворительную акцию «Великая Победа», в которой смогли поучаствовать абоненты и таким образом выразить свою благодарность героям войны за мирное небо, жизнь и свободу.

Тысячи абонентов не остались равнодушными и активно приняли участие в благотворительном марафоне, прислав на короткий номер 1945 SMS стоимостью 20 сомов.

В итоге общими усилиями удалось собрать 343 тысячи 200 сомов.

Собранные денежные средства будут гарантированно распределены среди 429 участников и инвалидов войны по всей стране согласно списку, представленному Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики. Отчет о результатах акции вы сможете посмотреть на официальном сайте компании, а также на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, «Одноклассники» и ВKонтакте. С итогами акций прошлых лет можно ознакомиться здесь.

SMS-марафон «Великая Победа» — это свидетельство высокой вовлеченности кыргызстанцев в инициативы, направленные на оказание посильной помощи ветеранам войны. Компания MegaCom выражает благодарность каждому участнику акции за великодушие и доверие к своему оператору.

Кроме этого, в знак глубокого уважения и благодарности защитникам Родины традиционно к 9 Мая компания MegaCom выделила каждому патронируемому ветерану по всей республике единовременную денежную выплату из собственных средств, а также по доброй традиции провела праздничное мероприятие для участников боевых действий и тружеников тыла.