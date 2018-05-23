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Бизнес

В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! объявляет об увеличении объема интернет-трафика на максимальной скорости в 2 раза на популярных тарифах «Твой ноль». Размеры абонентских плат при этом остаются прежними.

Все пользователи тарифов «Твой ноль» смогут ощутить двойные объемы уже сегодня.

Теперь пользователи тарифов «Твой ноль 7», «Твой ноль 30», «Твой ноль 7 Юг» и «Твой ноль 30 Юг» вместо 150 МБ интернет-трафика смогут потратить вдвое больше скоростного Интернета, а именно 300 МБ за те же деньги.

«Мы обещали перемен — мы выполняем! Перемены касаются не только ввода новых уникальных услуг на рынке Кыргызстана, но и улучшения условий действующих тарифов. Так, полюбившиеся нашим абонентам тарифы линейки «Твой ноль» стали еще выгоднее. Увеличение объема Интернета на максимально скорости — это наш ответ на современные реалии и обращения клиентов, которые мы собираем по разным каналам: через социальные сети, информационно-справочную службу, офисы продаж и обслуживания. Подключайтесь! Перемены только начинаются!» — сообщил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Благодаря линейке тарифов «Твой ноль» абоненты Мобильного оператора О! могут БЕСПЛАТНО звонить и отправлять SMS друг другу в сети О!, менять стандартные гудки на любимые мелодии или шутки, а также пользоваться безлимитным Интернетом по доступной цене.

Все подробности об управлении тарифами для общения внутри сети О! доступны на официальном сайте компании www.o.kg.
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