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Бизнес

Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom

Прогресс не стоит на месте, и сегодня у абонентов MegaCom есть целый арсенал удобных и бесплатных способов пополнения баланса мобильного телефона. Напомним об основных способах оплаты связи без лишних затрат.

Центры продаж и обслуживания и фирменные салоны компании MegaCom

Сервисные центры MegaCom действуют на всей территории республики, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Найдите информацию об адресах и графике работы в своем регионе на сайте компании.

Брендированные платежные терминалы MegaCom

Без очереди и комиссии! Терминалы MegaCom легко найти — они оформлены в корпоративные цвета компании и доступны в магазинах, торговых центрах, на остановках. Адреса терминалов.

Приложение MegaPay

Быстро, безопасно и без комиссии пополняйте баланс при помощи уникальной услуги MegaPay от MegaCom. Для пользования этим сервисом достаточно установить бесплатное приложение MegaPay через Google PlayMarket или AppStore.

Карта авансового платежа

Личный счет пополняется отправкой бесплатного SMS с указанием PIN-кода приобретенной карты на короткий номер 555. Зачислить средства возможно и другому абоненту. Подробная инструкция на рубашке.

Мобильные промоутеры компании MegaCom

Мобильных промоутеров MegaCom легко узнать по фирменной одежде. Они помогут пополнить баланс без взимания дополнительных средств.

Мобильный перевод

Специально для тех, кому совершенно не хочется или некогда прилагать усилия к пополнению счета. Услуга доступна внутри MegaCom по команде: *550#1#055Ххххххх#сумма перевода#, вызов. Подробнее.

Банковский перевод

Будучи держателем платежной карты любого из банков страны нахождения, вы можете без труда совершить платеж, который мгновенно будет перечислен на баланс вашего номера телефона!

Подробнее на megacom.kg и по номеру *500.
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Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
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