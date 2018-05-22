На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?

Правительству необходимо перейти от слов к делу, а в первую очередь — напомнить об избавлении от глав государственных учреждений, чья биография имеет определенные сомнения. Одним из них является руководитель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов. Мирбек Асанакунов был избран председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана (далее ФПК) на внеочередном собрании 16 января 2017 года. Мы решили привести некоторые факты на основании документов. Например, согласно пункту 12 устава ФПК, председателем может стать кандидат, работавший в профсоюзной организации не менее пяти лет. М.Асанакунов ни дня не проработал ни в профсоюзной организации, ни в организациях, приближенных к ФПК.

В трудовой книжке Мирбека Асанакунова записано, что с 1 октября 1999-го по 2 ноября 2007 года он проработал заместителем директора и председателем профкома компании «Аман-Имарат-Курулуш». А согласно официальным данным Чуй-Бишкекского управления Министерства юстиции, вышеназванная компания зарегистрирована лишь 5 февраля 2009 года.

Далее М.Асанакунов продолжил трудовую деятельность в качестве советника директора строительной компании «Бишкек Кап Строй» в период с 1 июня 2013-го по 16 января 2017 года. Но эта компания начала свою деятельность лишь с 16 декабря 2013-го. Если же верить официальному письму от данной строительной компании, Мирбек Асанакунов никогда у них не работал. Также, согласно полученному от Соцфонда КР ответу, у М.Асанакунова не имеется социальных отчислений в период работы в ОсОО «Аман-Имарат-Курулуш» — с 1999-го по 2007 год.

10 января 2018 года Первомайским райсудом Бишкека рассмотрено исковое заявление члена профсоюза работников лесного хозяйства, ветерана войны в Афганистане и героя Апрельской революции О.Чондоева к Федерации профсоюзов Кыргызстана о признании недействительным решения Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана от 16 января 2017 года об избрании М.Асанакунова председателем ФПК. В удовлетворении заявления О.Чондоеву отказано в связи с тем, что он является ненадлежащим истцом. Затем он обратился в Бишкекский городской суд с тем же заявлением, но Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции.

В результате недавно, 16 мая 2018 года, по заявлению О.Чондоева старшим следователем Службы по борьбе с экономическими преступлениями К.Мусакеевым заведено уголовное дело № 301-18-0090 по новым обстоятельствам, а именно о незаконном избрании на пост председателя ФПК 16 января 2017 года.