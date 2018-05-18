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Бизнес

«Cash Back в подарок» от MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован!

Многочисленные посетители сервисных центров компании MegaCom наверняка заметили, что здесь с недавних пор в продажу поступили красивые подарочные конверты, внутри которых счастливые SIM-карты. «Почему счастливые?» — спросите вы. А потому что каждый, кто приобретает номер из конверта, подключает мегавыгодный тариф «Хайп», автоматически становится участником акции «Cash Back в подарок» и получает гарантированный возврат денежных средств до 1440 сомов! Как это происходит? Рекламный ход или правда? На эти и другие вопросы ответы представит коммерческий директор компании MegaCom Нурбек Ишекеев.

— Нурбек, расскажите, что такое Cash Back.

— Дословный перевод этого слова звучит как «возврат наличных». И уже из названия понятен главный принцип любого кэшбэка: вы совершаете покупку, а продавец возвращает часть потраченных денег. В нашем случае мы предлагаем своим абонентам приобрести SIM-карту, подключить тариф «Хайп» на полгода вперед и получить за это возврат денежных средств и приятные бонусы.

MegaCom
Фото MegaCom. Коммерческий директор компании Нурбек Ишекеев
— Расскажите, какую сумму вы возвращаете абонентам.

— Сумма возврата денежных средств зависит от выбранного пакета, а в тарифе «Хайп» их три. К примеру, абонент выбирает самый минимальный пакет S и оплачивает подписку на полгода вперед. В этом случае ему возвращается 300 сомов. Если же взять пакет M, то сумма возврата будет 700 сомов, а при выборе самого объемного пакета L, также при оплате на полгода вперед, абонент получит 1440 сомов. Возвращенные денежные средства поступают на баланс абонента, в последующем их можно потратить на услуги связи.

— Вы говорили о дополнительных бонусах. В чем они заключаются?

— Всем участникам акции предоставляется дополнительная скидка на приобретение номера платной категории в коде 755. Размер скидки зависит от подключаемого пакета: 20, 30 или 40 процентов. К примеру, платиновый номер ценой 7500 сомов без скидки можно приобрести за 4500 сомов. Золотой номер без скидки обойдется в 3000 сомов, а участники акции могут купить его за 1800 сомов.

— А какая выгода в кэшбэке для компании и для абонентов?

— Для компании кэшбэк — это в первую очередь привлечение новых пользователей тарифа «Хайп» — наиболее подходящего предложения для активных data-юзеров. Он предлагает огромные объемы — 20, 50 и 100 ГБ! Их хватит на все — смотреть фильмы, сериалы в высоком разрешении, скачивать сотни популярных песен и общаться в социальных сетях в режиме нон-стоп. Плюс ко всему минуты, SMS-сообщения внутри сети, а также интернет-трафик в социальной сети «Одноклассники» совершенно бесплатны. Ежемесячная плата за тот или иной пакет вполне адекватная, а вкупе с привлекательными условиями акции получается весьма выгодное предложение для наших абонентов.

Что касается абонентов, то здесь выгода очевидна.

Участники акции «Cash Back в подарок» подключают тариф «Хайп» и экономят посредством возврата части средств себе на баланс. Таким образом, кэшбэк — это своего рода бонусная программа

Акция «Cash Back в подарок» действует во всех центрах продаж и обслуживания компании MegaCom до 31 августа 2018 года. Поэтому призываю всех поторопиться и воспользоваться такой возможностью.
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