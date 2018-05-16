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Бизнес

Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?

Известно, что число пользователей мобильного Интернета и время, проведенное онлайн, постоянно растут. Кто, сколько и с какой целью «сидит в телефоне»? Специалисты Отдела стратегического развития компании MegaCom провели исследование на эту тему, результаты которого оказались весьма любопытными.

Самыми активными пользователями мобильного Интернета среди абонентов MegaCom являются люди от 12 до 34 лет.

Причем перевес в этой категории в сторону молодежи, среди учащихся школ и вузов, имеющих мобильные телефоны, более 90 процентов являются активными юзерами.

Меньше всего к услуге мобильного доступа ко Всемирной паутине прибегают абоненты старше 45 лет. Если говорить о роде деятельности, то в их числе значатся пенсионеры и работники сельского хозяйства.

Согласно результатам исследования, мужчины пользуются мобильным трафиком значительно больше, чем представительницы прекрасного пола.

В географическом плане лидируют бишкекчане и ошане.

В двух самых крупных городах Кыргызстана отмечается высокое потребление интернет-трафика.

Если взять в региональном разрезе, то интересен тот факт, что наиболее активные пользователи мобильного Интернета от MegaCom живут в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В то время как жители Нарынской и Таласской областей уступают им.

Чтобы посмотреть видеоролики на своем смартфоне, абоненты MegaCom чаще всего выбирают портал YouTube, а чтобы послушать музыку — социальные сети, в частности ВКонтакте.

Пользователи чаще посещают «Одноклассники», Facebook, Instagram и в качестве основного мессенджера предпочтение отдают WhatsApp. Также актуальны поисковые и информационно-новостные сайты.
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