ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра

В последнее время горожан волнует ряд вопросов, связанных с прилегающей к ЦУМу «Айчурек» площадью.

Администрация торгового центра предоставила официальные комментарии по каждому пункту.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что ивы возле фонтанного комплекса варварски обрезали и не обработали от паразитов.

По словам генерального директора ОАО «ЦУМ «Айчурек» Михаила Михина, администрация ТЦ не раз обращалась в Бишкекзеленхоз с просьбой обрезать сухие ветви, которые в непогоду могли бы принести вред отдыхающим на территории горожанам. Однако ответа так и не последовало. Последней каплей стало официальное письмо от 20 апреля 2018 года на имя директора МП «Зеленхоз», которое также проигнорировано. Именно поэтому администрация ТЦ приняла решение самостоятельно ликвидировать сухие ветви на деревьях. Отметим, обработку от паразитов не производили, потому что обрезали только сухие, неживые ветви.

Также многих бишкекчан волнует то, что не так давно отремонтированная брусчатка рядом с торговым центром разрушилась в нескольких местах. По данным представителей ЦУМа, возле старого здания ТЦ ведется строительство нового комплекса. Его осуществляет партнерская компания «Ренессанс девелопмент». Администрация ЦУМа дала партнерам официальное разрешение проезжать большегрузным машинам по брусчатке, так как с юго-западной стороны невозможно подъехать к строительному объекту другим способом.

«Мы понимаем, что строительные работы приносят определенные неудобства горожанам. Но в процессе переговоров мы пошли навстречу нашим партнерам с условием, что по завершении строительных работ дорога будет полностью восстановлена. Хочу отметить: вместо брусчатки площадь перед ЦУМом будет выложена натуральным гранитом», — рассказал директор ОАО «ЦУМ «Айчурек» Михаил Михин.

Мы тоже хотим жить в красивом городе и обещаем, что как только завершится строительство, прилегающая к торговому центру площадь будет удобной и красивой Директор ОАО «ЦУМ «Айчурек» Михаил Михин

Недавно в СМИ появились видео и фотографии, якобы подтверждающие, что из фонтана у ЦУМа била горячая вода. Мы обратились за разъяснением вопроса к администрации торгового центра, которому принадлежит фонтанный комплекс.

«В первую очередь фонтан — гидротехническое сооружение. Через него остужается чиллер (система для охлаждения воды). Чиллер работает как холодильник. С одной стороны, по направлению к зданию ТЦ, идет холодный воздух, с другой стороны находится горячая решетка, которая остужается водой в фонтане. Недавно мы проводили первые запуски чиллера после зимнего сезона и чистили фонтан. Соответственно, фонтан работал не полностью, функционировала только центральная чаша. Вода поступала в центральную чашу, уходила в накопительную емкость и подавалась в чиллер. Поэтому рядом с фонтаном можно было наблюдать паровые испарения. К тому же температура воздуха в тот день была достаточно низкой — около 16 градусов. Именно поэтому пар был заметен. Стоит отметить, вода в фонтане технически не может нагреться выше 40 градусов», — рассказал директор ОАО «ЦУМ «Айчурек» Михаил Михин.

В завершение стоит отметить, что администрация ЦУМа «Айчурек» всегда старается отвечать на все запросы горожан и открыта к диалогу.