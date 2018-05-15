MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану

Для улучшения качества связи компания MegaCom продолжает планомерные технические работы по расширению зоны покрытия сети. С начала 2018 года в эксплуатацию введены новые базовые станции более чем в 100 населенных пунктах во всех областях Кыргызстана. В их числе станции стандарта нового поколения 4G и привычные 2G и 3G. Благодаря их установке в самых отдаленных селах появились качественная голосовая связь и высокоскоростной мобильный Интернет.

Особое внимание специалисты компании уделяют модернизации уже действующих базовых станций. В результате проведенных работ бишкекчане, а также жители южных городов Оша и Кара-Суу ощутили значительное повышение стабильности и качества сигнала в стандарте 4G. Также увеличена емкость сети 2G в Нарыне и 3G в южной столице и поселке Мин-Куш Джумгальского района Нарынской области.

На сегодня на территории приема сети MegaCom проживает более 99 процентов населения страны. Ознакомьтесь с интерактивной картой покрытия сети на сайте компании, здесь также можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и оперативно получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.