Продолжается акция «Великая Победа» для абонентов MegaCom

Никто не забыт, ничто не забыто! Сохраним память о событиях и героях, подаривших нам жизнь и свободу. Абоненты компании MegaCom еще могут принять участие в благотворительной акции «Великая Победа», приуроченной к празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Для того чтобы отдать дань уважения и выразить свою благодарность героям войны, достаточно отправить SMS с любым текстом на короткий номер 1945. Таким образом, вы внесете свой личный вклад в помощь ветеранам в размере 20 сомов.

Стоит отметить, благотворительный SMS-марафон от MegaCom проводится уже седьмой год подряд и объединяет тысячи неравнодушных абонентов. Благодаря их отзывчивости ежегодно удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, представленному Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики и районными управлениями социального развития. В прошлом, 2017 году на короткий номер 1945 поступило более 22 тысяч SMS, в общей сложности было собрано 470 тысяч 400 сомов за вычетом налогов.

В знак глубокого уважения и благодарности защитникам Родины традиционно к 9 Мая компания MegaCom выделит каждому патронируемому ветерану по всей республике по 2 000 сомов из собственных средств, проведет праздничное мероприятие для участников боевых действий, тружеников тыла и организует бесплатные линии «Звонок родным и близким» и «Звонок однополчанам» по всей стране.

Ознакомиться с итогами акции «Великая Победа» прошлых лет можно здесь.