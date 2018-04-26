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Бизнес

В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам

В честь 12-го дня рождения MegaCom приглашает посетить офисы компании по всей стране, окунуться в праздничную атмосферу и зарядиться отличным настроением!

Во всех центрах продаж и обслуживания и фирменных  салонах мобильного оператора, украшенных по случаю праздника, кыргызстанцам будут предоставляться приятные скидки на приобретение номеров платных категорий — 27-29 апреля индивидуальным абонентам, 27 и 28 апреля корпоративным абонентам:

— «Серебро», «Золото» со скидкой 50 процентов;

— «Платина 7500», «Платина 15000», «Платина 30000» со скидкой 75 процентов.

Кроме того, 28 апреля в центрах продаж и обслуживания для всех абонентов MegaCom будут действовать выгодные бонусы в виде подарочных пакетов МБ и минут. При пополнении баланса на сумму от 100 до 200 сомов получите бесплатные 50 минут внутри сети и 100 МБ Интернета; от 200 до 500 сомов — бонус составит 75 минут внутри сети и 512 МБ Интернета; а свыше 500 сомов — ваша копилка пополнится на 100 минут внутри сети и 1 ГБ Интернета.

Приходите и празднуйте 12-летие MegaCom вместе с нами!
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