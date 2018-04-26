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Бизнес

Кыргызтелеком: Снижение цены на Интернет сэкономит около $1 миллиона в год

Правление ОАО «Кыргызтелеком» совместными усилиями с советом директоров провело тендер на поставку интернет-трафика, в результате чего национальный оператор добился значительного снижения стоимости приобретаемых услуг.

Все помнят большой скандал в конце 2016 года, когда резко — с $13 до $30 за 1 мегабит в секунду — повысились цены на поставку интернет-трафика в КР, что отразилось на общественном настроении в целом и привело к большому разбирательству в парламенте. Это был один из ключевых индикаторов уязвимости информационной безопасности Кыргызской Республики.

До прихода нового руководства ОАО «Кыргызтелеком» (совет директоров и правление ОАО сменились в октябре 2017 года) цены оставались на прежнем уровне, объема интернет-трафика не хватало, и это отрицательно сказывалось на конкурентоспособности и темпах развития компании. Естественно, что решение данной проблемы стало одной из первостепенных задач. Практически всем крупным региональным игрокам были отправлены уведомления с просьбой принять участие в тендере на поставку интернет-трафика.

В итоге в конкурсе приняли участие 14 компаний из пяти стран, в том числе из РФ, Республики Казахстан, Германии и Китая, а также были получены заявки от местных операторов связи.

По результатам проведения конкурса стоимость покупки интернет-трафика была снижена в 3,5 раза и вместе с тем увеличен объем закупаемого трафика с 20 до 50 Гбит/с.

Снижение цены на покупку интернет-трафика принесет компании годовую экономию примерно в $1 миллион

Интересным является факт, что местные компании, участвовавшие в тендере, теперь сами изъявили желание покупать интернет-трафик уже у Кыргызтелекома.

Рамочные контракты подписаны с 5 участниками данного конкурса, что позволит в экстренных ситуациях оперативно переключаться к разным поставщикам и реагировать на возникающие внешние изменения.

Благодаря прозрачной процедуре закупки Интернета компании удалось выполнить несколько ключевых задач:

  1. создан прецедент, и в последующем поставка Интернета будет осуществляться исключительно по принципу справедливой и конкурентной борьбы, которая исключает возможность коррупционного вмешательства со стороны заинтересованных лиц;
  2. минимизирована зависимость от традиционных поставщиков интернет-трафика в КР, что положительно отразится на информационной безопасности страны;
  3. снижение цен позволит компании достойно конкурировать на рынке телекоммуникационных услуг, что даст толчок к развитию самого ОАО «Кыргызтелеком».

С развитием технологий потребители переходят от потребления «легкого» контента на более «тяжелый» — видео- и фотоматериалы, онлайн-видеокурсы. Абонентам ОАО «Кыргызтелеком» уже с начала апреля в два раза увеличена скорость передачи данных на внешние ресурсы без изменения существующих тарифных планов. Помимо этого, запущена новая линейка привлекательных безлимитных тарифных планов — «Сонун».

Это первые шаги к развороту компании в сторону клиента, в сторону потребностей и желания абонентов, к возможности достойно конкурировать с другими операторами связи.

Кыргызтелеком уже сейчас, участвуя в тендерах на поставку интернет-услуг для государственных органов, предоставляет выгодные цены, что экономит средства госорганизаций.

Исторически и географически сложилось так, что практически весь трафик Интернета КР осуществляется через каналы связи по территории Республики Казахстан. События недавнего прошлого показывают, что такое положение дел нужно кардинально менять. В настоящее время есть только один альтернативный маршрут подключения к Всемирной паутине. Это Китай.

Кыргызтелеком планирует провести открытый тендер для заключения договоров на поставку интернет-трафика по альтернативному направлению. Волоконно-оптический стык с крупным оператором из Поднебесной уже есть.

Это устранит зависимость выхода во внешний мир от одного источника и минимизирует негативные последствия как технических, так и политических факторов.

Кроме этого, есть ряд крупных региональных и глобальных проектов, которые так или иначе затронут нашу страну.

Один — это Digital CASA, финансируемый Всемирным банком. В рамках проекта КНР планирует соединить практически все континенты Земли волоконно-оптическими линиями связи. Сухопутную часть магистралей планируется проложить и по территории КР, и ОАО «Кыргызтелеком» ведет активные переговоры, чтобы стать партнерами столь глобальных инициатив на территории страны.

Сегодня Интернет в любой стране мира уже играет огромную роль. Интернет-технологии привели к формированию и развитию новых моделей экономической деятельности, что, в свою очередь, влияет на политическую, социальную сферу жизнедеятельности государства, включая обеспечение его безопасности.

Являясь Национальным оператором связи, Кыргызтелеком должен быть одним из ключевых игроков на телекоммуникационном рынке КР в части реализации национальных, государственных программ и проектов.
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