Сотрудники MegaCom собрали более 30 литров крови

Сотрудники MegaCom во главе с генеральным директором компании Азатом Базаркуловым приняли участие в совместной акции с Республиканским центром крови Кыргызской Республики по добровольной сдаче крови.

В уже привычном месте, в здании головного офиса, с самого утра не протолкнуться. Желающих сделать доброе дело и внести свой посильный вклад в спасение людей, как всегда, большое число. Многих из них сотрудники выездной скорой бригады узнают уже в лицо.

«В компанию MegaCom для сбора крови мы приезжаем уже в пятый раз. Есть в коллективе люди, которые сдают кровь каждый наш приезд. Отрадно видеть, что желающих стать добровольными донорами среди сотрудников компании становится больше. Такая активность и неравнодушие очень радуют. Вся собранная кровь и ее компоненты пополнят запасы донорской крови в больницах, где ощущается их нехватка», — отметила заведующая выездной бригады Гульмира Джакыпбаева.

На этот раз в акции приняли участие 67 сотрудников компании, желающих же было намного больше — многие не смогли стать донорами по медицинским показаниям. Большой удачей стало получение редкой группы крови — третьей отрицательной, в которой в настоящее время срочно нуждается тяжелобольная женщина. В общей сложности было собрано более 30 литров крови. MegaCom — социально ответственная компания, которая неравнодушна к проблемам и нуждам соотечественников. Наряду с проектами в области образования, культуры и спорта оператор мобильной связи регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в области здравоохранения.