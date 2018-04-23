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Бизнес

Сотрудники MegaCom вышли на субботники в Бишкеке и Оше

В минувшую субботу, 21 апреля, в городах Бишкеке и Оше состоялись субботники с участием сотрудников MegaCom во главе с руководством компании.

В Бишкеке внушительный коллектив ведущего мобильного оператора в очередной раз очистил от мусора популярное среди горожан место отдыха — Карагачевую рощу, а также спилил засохшие ветви деревьев.

Каждую неделю сотрудники MegaCom проводят коллективные субботники в рамках объявленного трехмесячника «Таза жашоо» по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий городов и населенных пунктов республики.

Тем временем в Оше коллектив южного филиала компании также вышел на субботник у монумента «Каныкей», который, к слову, совсем недавно был отремонтирован при поддержке отечественного мобильного оператора MegaCom. Были восстановлены и покрашены в фирменные цвета компании скамейки, беседки, а также установлена фотозона, у которой с большим удовольствием фотографируются гуляющие по скверу жители Оша. В этот день спланированный объем работ был полностью выполнен и даже перевыполнен. При этом организаторы субботника заблаговременно позаботились об обеспечении коллег необходимым инвентарем.

После основной уборки в сквере генеральным директором были посажены молодые деревья разных пород. Теплая солнечная погода обеспечила отличное настроение всем собравшимся и благоприятные условия для посадки.

Сотовый оператор ежегодно участвует в общегородских субботниках, и для большого коллектива MegaCom это стало доброй традицией. В прошлом году силами сотрудников в порядок приведено около километра участка на реке Аламедин, ликвидирован ряд стихийных свалок, пойма и берег реки были полностью очищены от строительных и иных отходов, было вывезено более 500 мешков мусора.

Аналогичные субботники проходят во всех регионах Кыргызстана, в них активное участие принимают и региональные филиалы компании MegaCom.

Чтобы внести свой вклад в защиту природы и улучшение экологической среды в стране, отечественный мобильный оператор и в дальнейшем намерен проводить подобного рода мероприятия.
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