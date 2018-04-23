Жители солнечного города Ош поприветствовали веловесну!

В эти теплые выходные в Оше состоялось грандиозное спортивное мероприятие — открытие велосезона-2018 от MegaCom, которое собрало множество любителей и профессионалов велоспорта в одном месте.

Событие, вновь проведенное под флагом ведущего мобильного оператора страны, получилось самым масштабным за всю историю открытий. В долгожданном веломарше приняло участие около двух тысяч человек, тем самым был побит рекорд прошлого года по числу участников.

С самого утра сотни велосипедистов собирались у подиума над рекой Ак-Буурой. Пока организаторы мероприятия раздавали фирменные футболки от MegaCom, собравшиеся активно фотографировались, делали селфи, снимали видео и делились яркими впечатлениями в социальных сетях.

Участников велопробега приветствовал генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов: «Проведение веломарша стало ежегодной доброй традицией, ведь это настоящий праздник для всех велолюбителей. Вот уже третий год подряд MegaCom выступает генеральным партнером спортивного события, и приятно, что у многих велопробег прочно ассоциируется с MegaCom. В этом году открытие велосезона в Бишкеке и Оше мы посвятили выходу нового молодежного тарифного плана «Хайп», который отлично подойдет самым активным, современным, прогрессивным, идущим со временем в ногу людям».

Также с открытием велосезона велосипедистов поздравил вице-мэр Оша Асылбек Топчубаев, отметив важность того, что это мероприятие стало традиционным и проводится в южной столице уже не первый год.

Жители и гости Оша проехались по центральным улицам: ул. Сай-бою — ул. Ленина — ул. Исанова — ул. Шакирова — ул. Нурматова — ул. Сай-бою. Расстояние назначенного маршрута составило 9 км, что на 2 км больше, чем в 2017 году.

На финише участников ожидали резиденты популярного скетч-шоу «Эл эмне дейт?», а также веселые конкурсы с фирменными подарками от мобильного оператора. Зрителей удивили своими экстремальными номерами ребята на спортивных велосипедах, порадовали собравшихся своими выступлениями, зажигательными танцами и юные артисты Оша.

Участники отмечают, что велооткрытие — отличный повод завести новые знакомства, увидеть старых друзей и знакомых, чтобы вместе открыть и продолжить новый сезон. Для приехавших в первый раз появилась уникальная возможность увидеть крупнейший сбор велосообщества, ощутить его радостную и добрую атмосферу. Праздник весны, дружбы, теплого весеннего солнца, праздник движения и, конечно, настоящий день велосипеда прошел на ура.

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