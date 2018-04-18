Служба поддержки клиентов MegaCom отметила 12-й день рождения

Украшенный офис, праздничная суета и улыбки на лицах сотрудников — с самого утра в колл-центре компании MegaCom царит особая атмосфера. Традиционно 17 апреля дружная команда *500 принимает поздравления — в этом году Служба поддержки клиентов MegaCom отмечает свой 12-й день рождения.

История крупнейшего подразделения компании MegaCom началась 17 апреля 2006 года, когда на номер *500 поступил первый звонок. В это сложно поверить, но тогда абонентскую базу компании обслуживали всего 7 операторов. С запуском новых тарифных планов, услуг и опций появилась необходимость увеличить команду. Сегодня состав дирекции СПК достигает более 200 сотрудников.

В режиме нон-стоп

Колл-центр MegaCom работает в режиме 24/7 без перерывов, праздников и выходных. Операторы всегда готовы ответить на звонок и предоставить исчерпывающую информацию по всем вопросам, касающимся мобильной связи. Круглосуточный контакт-центр избавляет абонентов от необходимости тратить время на посещение центров продаж и обслуживания компании и оперативно помогает решить ту или иную проблему. Связаться со Службой поддержки клиентов можно, позвонив на бесплатный номер *500.

Также получить онлайн-консультацию в любое время и совершенно бесплатно можно по дополнительным каналам связи:

«Онлайн-помощник» доступен на официальном сайте www.megacom.kg. Для того чтобы связаться со специалистами онлайн-чата и задать вопрос, касающийся сотовой сети MegaCom, достаточно написать свое сообщение в окне браузера.

Для того чтобы связаться со специалистами онлайн-чата и задать вопрос, касающийся сотовой сети MegaCom, достаточно написать свое сообщение в окне браузера. «SMS-консультант» предоставляет информацию посредством отправки бесплатного короткого текстового сообщения на номер горячей линии 500.

При возникновении вопросов по мобильной связи пользователю популярного мессенджера WhatsApp достаточно отправить сообщение на номер +996 555 500 000.

Кузница ценных кадров

Работники СПК в подавляющем большинстве — это молодежь. Для них работа в колл-центре — отличный старт в профессиональном плане. Лучшие из лучших успешно строят свою карьеру в стенах компании MegaCom. Ярким примером тому является история успеха директора СПК Алены Всяких, которая начинала свою деятельность в качестве простого оператора, прошла все ступени карьеры и стала руководителем крупнейшего подразделения компании.

«К нам приходят студенты разных факультетов, без опыта работы и совмещают труд и учебу. Многие операторы вырастают в личностном и профессиональном плане, идут вверх по карьерной лестнице и занимают ведущие позиции в совершенно разных отделах компании. Сейчас это действующие специалисты IT-направления, маркетинга, PR, технической и коммерческой дирекции. Эти ребята — наша гордость», — отмечает директор Службы поддержки клиентов компании MegaCom Алена Всяких.

От улыбки станет всем светлей

Бывает так, что абоненты звонят в плохом настроении. Несмотря на это, в ответ они всегда услышат приятный голос специалиста, который сделает все, чтобы снизить накал эмоций, помочь и проконсультировать. Для каждого сотрудника СПК существует негласный закон — клиент всегда должен остаться довольным. Поэтому вежливость — это одно из главных качеств работников контакт-центра. К слову, по результатам ежегодных исследований абоненты дают высокую оценку качеству обслуживания Службы поддержки клиентов MegaCom.

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