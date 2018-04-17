MegaCom приглашает на грандиозный веломарш в городе Ош

Долгожданное и радостное спортивное событие для любителей велоспорта в солнечном Оше состоится уже в эти выходные.

21 апреля жителей южной столицы ждет масштабный веломарш от компании MegaCom при поддержке мэрии города.

Открытие велосезона уже в третий раз пройдет под флагом ведущего отечественного оператора. Благодаря всеобщему стремлению развивать спорт и здоровый образ жизни в Кыргызстане мероприятие ежегодно собирает огромное число участников разных возрастов и профессий.

Точка сбора велосипедистов — подиум над рекой Ак-Буурой в 10.00.

Жители и гости Оша дружной велоколонной проедут по центральным улицам: ул. Сай-бою — ул. Ленина — ул. Исанова — ул. Шакирова — ул. Нурматова — ул. Сай-бою. Расстояние назначенного маршрута составит 9 км, что на 2 км больше, чем в 2017 году. Всех участников события ждут фирменные футболки от ведущего мобильного оператора.

На финише велосипедистов ожидают специальная развлекательная программа и ведущие мероприятия — резиденты популярного скетч-шоу «Эл эмне дейт?», которые поднимут настроение искрометными шутками и веселыми конкурсами с приятными презентами от MegaCom.

Принять участие может каждый любитель данного вида спорта, достаточно иметь исправный велосипед и знать базовые правила дорожного движения.

Компания активно поддерживает спортивные события, выступая за спорт и здоровый образ жизни. Начинайте планировать свои выходные с MegaCom, следите за подробными новостями на странице в Facebook, будьте в курсе всех megaсобытий!

MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!