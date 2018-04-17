MegaCom приглашает на грандиозный веломарш в городе Ош

Долгожданное и радостное спортивное событие для любителей велоспорта в солнечном Оше состоится уже в эти выходные.
21 апреля жителей южной столицы ждет масштабный веломарш от компании MegaCom при поддержке мэрии города.
Открытие велосезона уже в третий раз пройдет под флагом ведущего отечественного оператора. Благодаря всеобщему стремлению развивать спорт и здоровый образ жизни в Кыргызстане мероприятие ежегодно собирает огромное число участников разных возрастов и профессий.
Точка сбора велосипедистов — подиум над рекой Ак-Буурой в 10.00.
На финише велосипедистов ожидают специальная развлекательная программа и ведущие мероприятия — резиденты популярного скетч-шоу «Эл эмне дейт?», которые поднимут настроение искрометными шутками и веселыми конкурсами с приятными презентами от MegaCom.
Принять участие может каждый любитель данного вида спорта, достаточно иметь исправный велосипед и знать базовые правила дорожного движения.
Компания активно поддерживает спортивные события, выступая за спорт и здоровый образ жизни. Начинайте планировать свои выходные с MegaCom, следите за подробными новостями на странице в Facebook, будьте в курсе всех megaсобытий!