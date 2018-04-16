Присоединяйтесь к акции «Великая Победа» от MegaCom

Компания MegaCom запускает традиционную акцию «Великая Победа», посвященную 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в ней могут все абоненты мегасети, чтобы отдать дань уважения ветеранам и поддержать всенародный праздник.

Для этого достаточно отправить SMS с любым текстом на короткий номер 1945. Стоимость одного SMS — 20 сомов с учетом всех налогов.

Героев, подаривших нам мирное небо над головой и свободную жизнь, с каждым годом, к большому сожалению, становится все меньше. Оказать посильную помощь можно тем, кто еще с нами, используя возможности своего мобильного телефона.

Благотворительный SMS-марафон от MegaCom проводится уже седьмой год подряд. Благодаря отзывчивости и неравнодушию абонентов MegaCom ежегодно удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, представленному Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики и районными управлениями социального развития. В 2017 году на короткий номер 1945 поступило более 22 тысяч SMS, в общей сложности было собрано 470 400 сомов за вычетом налогов.

Кроме этого, компания MegaCom в знак глубоко уважения и благодарности защитникам Родины традиционно к 9 Мая выделит каждому патронируемому ветерану по всей республике по 2 000 сомов из собственных средств, проведет праздничное мероприятие для участников боевых действий, тружеников тыла и организует бесплатные линии «Звонок родным и близким» и «Звонок однополчанам» по всей стране.

Ознакомиться с итогами акции «Великая Победа» прошлых лет можно на официальном сайте компании megacom.kg.