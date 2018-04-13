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Бизнес

Онлайн-аукцион крутых номеров от MegaCom продолжается!

Станьте обладателем номера MegaCom категории «ЭКСКЛЮЗИВ» с новым кодом 755 не выходя из дома! Участвуйте в онлайн-аукционе, регистрируйтесь, делайте ставки и получите свой крутой номер.

На продажу уже выставлены номера 0755 800 000, 0755 600 600, 0755 335 335, 0755 100 100 и другие.

Красивые номера в коде 755 действуют в рамках тарифного плана «Хайп», который предлагает несгораемые ГБ Интернета на максимальной скорости и бесплатные звонки и SMS внутри сети.

Если вам больше 18 лет, вы имеете активную SIM-карту MegaCom и на балансе у вас не менее 1 000 сомов, то регистрируйтесь и предлагайте свою ставку за тот или иной лот при помощи SMS. Кроме этого, вы можете воспользоваться возможностью выкупить понравившийся номер сразу, без участия в торгах. Для этого нужно отправить SMS с указанием блиццены.

Онлайн-аукцион продлится до 31 мая 2018 года.

С подробными правилами и условиями участия можно ознакомиться здесь.
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