Что говорят пользователи о тарифе «Хайп» от MegaCom

Совсем недавно компания MegaCom представила тарифный план «Хайп», что в переводе значит «ажиотаж». Тариф, соответствуя своему громкому названию, вызвал большой интерес у абонентов, которые активно начали переходить на «Хайп». Чем же так примечательно это новое предложение и в чем его выгода, узнаем из уст первых пользователей.

«Реклама меня зацепила — предлагались впечатляющие объемы безлимитного мобильного Интернета за выгодную плату. Я приобрел мегакомовский номер с новым кодом 755 и выбрал пакет S, который включает 20 ГБ мобильного Интернета, бесплатные разговоры и SMS внутри сети за 250 сомов в месяц. Мои ожидания оправдались. Мне хватает на все самое необходимое — соцсети, мессенджеры, просмотры видео», — делится впечатлениями Айдар Султанбеков, студент одного из столичных вузов.

«Лично мне понравилось то, что в новом тарифе «Хайп» неистраченные ГБ Интернета не сгорают по окончании месяца, а переходят в следующий. И еще одно преимущество — благодаря функции блокировки не нужно переплачивать за превышение интернет-трафика. Ну и форма оплаты ежемесячная, мне это удобно», — рассказывает Евгения Мельникова, домохозяйка.

«Выбранный мной пакет M— это 50 ГБ, бесплатные минуты и SMS внутри сети, совершенно бесплатный доступ на мой любимый сайт «Одноклассники», где мои друзья и родственники. С ними общаюсь, смотрю видео, слушаю музыку и узнаю последние новости. И все это за 400 сомов в месяц. Считаю этот тариф удачной находкой для себя», — говорит Алтынай Дононбекова, продавец.

«Мне, для того чтобы вести успешный бизнес, важен скоростной Интернет 24 часа в сутки, чтобы всегда быть на связи со своими партнерами и коллегами. Поэтому самым идеальным решением для меня стал тариф «Хайп», а именно пакет L с огромным объемом в 100 ГБ, бесплатными минутами и SMS внутри сети», — отметил Эдиль Хасанов, предприниматель.

Своими впечатлениями о тарифе «Хайп» делятся и пользователи в социальных сетях:

Евгений Карпенко: «Тариф «Хайп». Я взял за 400 сомов в месяц. Не жалуюсь. Там безлимитные звонки внутри сети и SMS, Интернет не безлимитный, но 50 ГБ вполне достаточно».

Erik Orosulbaev: «Хайп» — в месяц 600 сомов, класс».

Aslan Kerimbekov: «Переходи на «Хайп», проблем не будет. Вчера перешел на MegaCom и наслаждаюсь».

MudarisIbragimov: «Как всегда, толковые услуги и тарифы, спасибо, так держать»!

Подробную информацию о тарифе «Хайп», подключении и условиях смотрите на официальном сайте компании megacom.kg.