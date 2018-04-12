Семь акций торговой сети Globus, чтобы покупать еще дешевле

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наша стратегия «Каждому кыргызстанцу — по Globus’у» воплотится в ближайшие два-три года. Конечная цель торговой сети — максимально охватить территорию Бишкека и выйти в регионы.

27 марта новый Globus открылся в столичном ж/м «Ак-Босого»

28 марта прошло открытие в «Джале»

6 апреля — в Новопавловке

в ближайшие месяцы гипермаркет Globus появится в ТРЦ «Ала-Арча» (пересечение Южной магистрали и пр. Чингиза Айтматова);

летом ждите открытия в Оше.

Открытие каждого нового магазина сети Globus — это всегда потрясающее шоу. Циркачи, аниматоры, звезды отечественной и зарубежной эстрады, подарки и конкурсы. В восторге остаются не только дети, но и самые взыскательные взрослые. Доказательство — тысячи людей, которые посещают каждое наше мероприятие.

Внимание! Теперь Globus — это не только огромные гипермаркеты на 2-2,5 тысячи квадратов. Первый в своем роде Globus формата express открылся в «Джале». Это всего лишь 650 квадратных метров площади, на которых сконцентрированы самые рейтинговые и нужные товары — 8 000 наименований. Нет времени долго ходить по торговому центру? Приезжай к нам в «Джал»!

У нас действует сильнейшая программа лояльности для держателей карт.

Карты сети Globus — это возможность копить бонусы, получать приятные сюрпризы и самые низкие цены каждый день.

Карту Globus покупатель получает совершенно бесплатно, нужно лишь заполнить анкету.

Для держателей карт действуют следующие акции.

Товар дня

Каждый день мы предлагаем скидки до 40 процентов на ряд товарных позиций. Какие сегодня скидки, смотри тут.

Да! Лучшая цена

Если вы обнаружите, что товар с такой пометкой в Globus оказался дороже, чем где-либо еще, мы вернем разницу! Подробности акции здесь.

С днем рождения

Мы никогда не забудем не только о вашем дне рождения, но и о дне рождения вашего ребенка. Каждый взрослый именинник получает от нас скидки в 30 процентов на определенный перечень праздничных товаров (и специальный подарок: сертификат на 1 000 сомов в клуб Promzona + бесплатный вход на 4 персоны).

Вашим деткам в день рождения мы дарим скидку в 50 процентов на посещение луна-парка и 30 процентов в сети Globus на ассортимент товаров для детского праздника.

Скидки для пожилых

Мы с особой заботой подходим к клиентам старше 58 лет. Для них в наших магазинах всегда действуют скидки на хлеб.

Ищи купоны в чеках

Получили чек на кассе? Не спешите его выкидывать — может оказаться, что именно в этом чеке вы найдете специальный акционный купон. Благодаря такому купону вы сможете получить моментальную скидку на любимый товар, сертификат на посещение детского образовательного центра или другой сюрприз.

Расплатись бонусами

Совершая покупки на сумму свыше 800 сомов, вы начинаете накапливать бонусы на своей карте Globus. Бонусы — это самые настоящие сомы, которыми вы можете расплатиться за следующие покупки. Не забывайте их тратить, ведь через 5 месяцев после начисления бонусы начинают сгорать.

Покупай в выходные с комфортом

Покупки в Globus — реальная альтернатива для тех, кто привык закупаться на рынках. Новая акция «Ярмарка выходного дня» — это возможность приобрести все необходимые товары по еще более низким ценам (дешевле вы не найдете даже на базаре) и при этом с максимальным комфортом. Покупая в Globus, вы можете быть уверены в качестве продуктов, в своей безопасности и в том, что у вас никогда не возникнет проблем с парковкой.

Акция действует на следующие товары:

гречку;

рис;

сахар;

овощи;

фрукты;

зелень;

бытовую химию.

Марина СКОЛЫШЕВА