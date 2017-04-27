В Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus

29 апреля в Бишкеке состоится праздничное открытие четвертого гипермаркета Globus по адресу: проспект Чуй, 416 (напротив ТЭЦ). Его площадь составит 4 500 квадратных метров.

В новом магазине жители Бишкека смогут купить все необходимое: свежие продукты питания, товары для дома и сада, мыло-моющие средства и многое другое.

Особое внимание в гипермаркетах уделяется собственному производству.

В ассортименте производственного цеха насчитывается более десяти видов хлеба, свыше двадцати наименований салатов и готовых горячих блюд. Цех также выпускает полуфабрикаты и кондитерские изделия.

Все гипермаркеты Globus созданы по мировым стандартам и строятся по единой концепции — выгодные покупки, свежие продукты, продуманная система навигации, 12 касс и удобная парковка.

Еще одним преимуществом сети гипермаркетов является программа лояльности. Держатели накопительных карт получают не только специальные скидки, возможность участия в различных акциях, но также ряд дополнительных преимуществ. К примеру, автоматически включаются в специальную программу для постоянных покупателей «Больше бонусов — ниже цены!».

Участие в программе лояльности позволяет накапливать бонусные баллы, которыми можно расплачиваться за покупки. Также именинники получают скидку в размере 30 процентов на часть товаров собственного производства, элитную алкогольную продукцию и товары для праздника.

«Мы решили приурочить открытие гипермаркета ко Дню города. Городская тематика очень близка философии нашей сети. Мы стремимся делать жизнь бишкекчан комфортнее, экономить время и упрощать доступ к свежим продуктам в широком ассортименте, которые они могут купить недалеко от дома», — рассказала Ксения Кочергина, руководитель отдела маркетинга ГП Globus.

Торжественное открытие начнется в 12.00. Для гостей готовится насыщенная развлекательная программа и выступления звезд отечественной эстрады. Также в этот день покупателям предоставят скидки на весь ассортимент гипермаркета.

Напомним, первый гипермаркет Globus, созданный по мировым стандартам, появился в городе в 2015 году.