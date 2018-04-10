MegaCom расширил сеть 4G в Бишкеке и Оше

В рамках планового технического развития компания MegaCom значительно расширила сеть 4G и увеличила скорость обмена данными в сети четвертого поколения в городах Бишкеке и Оше.

Благодаря оптимизации сети в двух самых крупных и густонаселенных городах Кыргызстана значительно увеличилась скорость мобильного Интернета, а также улучшился сигнал в промышленных зонах и новых жилых кварталах с плотной застройкой.

Технические специалисты компании MegaCom ведут работы по развитию сети и в малых населенных пунктах. Так, в результате ввода в эксплуатацию новых базовых станций связь стандарта 3G от MegaCom появилась в следующих селах: Алга, Чункур-Кыштак, Адыр, Бексе, Мыргылжек Кадамжайского района Баткенской области, а также в селе Алга Ляйлякского района Баткенской области. Помимо этого, увеличена пропускная способность уже имеющихся станций. Сеть 3G была улучшена в селе Кашка-Баш Чуйской области.

Всю территорию покрытия сети можно посмотреть на интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн, где также можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и оперативно получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.