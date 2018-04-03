Аскар Акаев о новой модели устойчивого многополярного мироустройства

«Мировой хаос: видны ли признаки нового порядка?» — тема дискуссии, развернувшейся на заключительной пленарной сессии Столыпинского форума «Стратегия для России», которая проходила в Университете МГИМО с 29 по 30 марта. Дискуссию вел ректор МГИМО, академик А.В.Торкунов.

Спикерами выступили академик А.А.Акаев, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, академик С.М.Рогов, научный руководитель Института США и Канады, член-корреспондент Ф.Г.Войтоловский, директор ИМЭМО РАН, дипломат С.И.Кисляк, бывший посол РФ в США и депутат Европарламента Б.Ковач.

Открывая дискуссию, академик Торкунов отметил, что академик Акаев является признанным ученым в области компьютерного моделирования и прогнозирования мировой динамики и предоставил ему первое слово как почетному доктору МГИМО.

А.А.Акаев в своем выступлении подчеркнул, что самый главный глобальный вызов современности — это разрушение основ Ялтинского мира, основ послевоенного многополярного мироустройства и создания ООН, определявших сравнительно устойчивый миропорядок на протяжении почти полувека.

Поэтому сегодня нет более важной глобальной задачи перед мировым сообществом, нежели безотлагательная необходимость формирования нового многополярного мироустройства для стабильного и устойчивого развития в ХХI веке.

Далее он рассказал, как совместно с видным российским ученым академиком Ю.Ковцом они инициировали в 2016 году создание Ялтинского клуба ученых и дипломатов для разработки новой модели устойчивого многополярного мироустройства, и вкратце изложил основную суть большого доклада Ялтинского клуба «Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций». Главное, академик вручил 700-страничный доклад модератору сессии — ректору А.В.Торкунову.

Дискуссия продолжалась долго, все выступления спикеров были встречены участниками с огромным интересом. В заключение академик А.В.Торкунов сказал, что дискуссия была весьма плодотворной, и выразил надежду, что мировые лидеры приложат все усилия для того, чтобы на смену нынешнему хаосу пришел новый миропорядок, способствующий экономическому росту и процветанию.