Правительство не уйдет от ответственности за скандал с Liglass Trading. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Жанар Акаев.

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Он предложил создать депутатскую комиссию по данному вопросу.

«Потому что другим структурам мы не доверяем. Даже если правительство разорвет договор, пусть не думают, что уйдут от ответственности. Все, кто был посредником, должны ответить. Мы потеряли время, утрачен имидж страны, инвестиционный климат подпорчен», - сказал Жанар Акаев.

Напомним, между правительством Кыргызстана и Liglass Trading подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС. В правительстве все время называют разные сроки уплаты компанией Liglass Trading $37 миллионов для выкупа 50 процентов акций в ЗАО «Верхненарынские ГЭС». Именно эту сумму Кыргызстан должен вернуть российской компании «Русгидро», которая уже готовится подать на нас в международный арбитраж.