Научный и общественно-политический междисциплинарный академический журнал «Вестник Российской академии наук» — в котором широко освещается деятельность Российской академии наук и ее президиума, публикуются общезначимые работы отечественных и зарубежных ученых, дискуссионные и обзорные статьи, обсуждаются острые проблемы современной науки и образования — хорошо известен самой широкой читательской аудитории.

«Вестник Российской академии наук» опубликовал статью — краткий вариант монографии академиков Аскара Акаева и Виктора Садовничего на тему мегапроекта «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ».

В статье дан анализ современного состояния товарных потоков и прогнозирование их роста в ходе реализации новой геоэкономической стратегии Китая «Один пояс — один путь», которая направлена на возрождение в XXI веке Великого Шелкового пути. Для этого использованы регрессионные уравнения, описывающие экспорт и импорт во взаимной торговле КНР — Евросоюз, Россия — КНР, а также гравитационное уравнение Яна Тинбергена, впервые применившего в начале 1930-х годов математические методы к макроэкономическим проблемам.

На основе искомых уравнений построены модели долгосрочного прогнозирования динамики взаимной торговли КНР — Евросоюз и РФ — Евросоюз и экономического развития этих стран.