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Выборы

Как выбирали президентов Кыргызстана. Timeline

В Кыргызстане выборы президента проходят в седьмой раз. Первые всенародные состоялись в 1991-м году. В истории страны были и внеочередные – в 2005-м и 2010-м. Семь лет назад Кыргызстан возглавила в статусе президента переходного периода Роза Отунбаева. Это была кандидатура без альтернативы. Вопрос ее утверждения в качестве лидера страны решался на референдуме о новой редакции Конституции 27 июня 2010 года. Очередные выборы состоятся 15 октября 2017-го. В гонке участвуют 11 кандидатов.

 ИА «24.kg» представляет хронологию выборов главы государства.

 
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