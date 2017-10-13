Как выбирали президентов Кыргызстана. Timeline

В Кыргызстане выборы президента проходят в седьмой раз. Первые всенародные состоялись в 1991-м году. В истории страны были и внеочередные – в 2005-м и 2010-м. Семь лет назад Кыргызстан возглавила в статусе президента переходного периода Роза Отунбаева. Это была кандидатура без альтернативы. Вопрос ее утверждения в качестве лидера страны решался на референдуме о новой редакции Конституции 27 июня 2010 года. Очередные выборы состоятся 15 октября 2017-го. В гонке участвуют 11 кандидатов.

ИА «24.kg» представляет хронологию выборов главы государства.