Максат Ишенбаев об Олеге Тинькове, криптовалюте и финансовой грамотности

С 1 декабря 2017 года председателем правления банка «Бай Тушум» стал Максат Ишенбаев. Корреспондент ИА «24.kg» поговорил с экономистом о том, изменится ли что-то в банке с его приходом. Кроме того, мы узнали, как Максат Ишенбаев относится к Олегу Тинькову, зачем банкам заниматься повышением финансовой грамотности и стоит ли вкладываться в криптовалюту.

Для банковской сферы он человек не новый. Стаж работы Максата Ишенбаева на этом рынке — более 20 лет. Свою работу он начинал в Национальном банке. А затем перешел в «Энергобанк», который тогда был практически банкротом. За небольшой срок финансово-кредитное учреждение удалось вывести на лидирующие позиции. Позже возглавлял «Залкар Банк» и страховую компанию «Аю гарант». И сейчас Максат Ишенбаев руководит банком «Бай Тушум».

— Какой опыт Вы вынесли с предыдущих мест работы? Что планируете применить в банке?

— Мне кажется, чтобы компания была успешной, важно построить в организации доброжелательную атмосферу. Энергия сотрудников должна быть направлена не на внутренние разборки, а на созидание и решение внешних проблем. Мой основной подход — и думаю, что сотрудники банка уже в этом убедились, — заключается в том, что во главу угла я ставлю взаимоуважение и полное доверие в коллективе.

Одним из важных факторов успеха в наше время является обучение сотрудников. Нужны постоянные инвестиции в повышение их квалификации, а также создание благоприятных условий в организации. Причем не только в материальном плане, но и в нематериальных вещах, таких как совместные спортивные, социальные и другие мероприятия.

Только так можно создать профессиональную команду, которая будет болеть всей душой за успехи организации. И не важно, государственная это компания, министерство, ведомство или частная организация.

— Чем отличается «Бай Тушум» от других банков? Какие уникальные продукты он предлагает или должен предложить?

— Технологиями и продуктами банки друг от друга практически не отличаются. Но будущее любого банка — в развитии обслуживания через Интернет, мобильные телефоны и другие каналы дистанционного обслуживания. Продвинутые клиенты уже сегодня не хотят тратить свое время на посещение офисов банков, сидеть в очередях. Они хотят получать банковские услуги в любое время и в любом месте.

На примере банка «Тинькофф», за чьей моделью бизнеса многие наблюдают, мы, скорее всего, не будем открывать новые филиалы и делать значительные вложения в этом направлении. Но в начале мая мы откроем в Бишкеке новый офис для обслуживания VIP-клиентов под брендом «BTB Business».

— Как лично Вы относитесь к Олегу Тинькову? Какие его идеи можно применять в Кыргызстане?

— Из всех профессий более всего я преклоняюсь перед предпринимателями. В большинстве своем они ради процветания своего бизнеса жертвуют практически всем, что у них есть. И поэтому я обожаю Тинькова. Как только на прилавках появилась его книга «Я такой как все», сразу прочитал на одном дыхании. Я понял, что это просто талантище, прирожденный бизнесмен. Все, за что он берется, превращается в золото. Он основывал бизнес, потом его выгодно продавал. И мне это очень импонирует. Только при продаже бизнеса ты можешь узнать его реальную цену. Я считаю, что нужно быть готовым в любой момент продать бизнес, если за него дают привлекательную цену.

В нашей стране много талантливых предпринимателей, которые уже вышли за пределы отечественного рынка. И я уверен: если бы в Кыргызстане было больше таких бизнесменов, как Тиньков, экономическое положение страны значительно улучшилось бы.

— На российском рынке, когда оценивают инновации в банковской сфере, кроме «Тинькофф Банка» часто говорят и о Сбербанке. Как Вы относитесь к инициативам Германа Грефа?

— Всей нашей командой «Бай Тушума» мы внимательно следим за развитием Сбербанка. Мне нравится Герман Греф. По мне, он человек из космоса. Я думал, что такую машину, как Сбербанк, повернуть на рыночные рельсы и сделать его технологичным нереально. Но, видя, как они двигаются, понимаешь, что все возможно. Это можно применить и в Кыргызстане. Мне нравится, что Сбербанк в том числе активно применяет практику организации труда небольших групп agile-команды. Мы это тоже будем применять у себя. Постараемся сделать банк новаторским и эффективным для клиентов.

— Как Вы оцениваете уровень финансовой грамотности в стране?

— Я считаю, что степень финансовой грамотности населения с каждым годом повышается. Сейчас стало много программ, которые проводят НБ КР и финансовые институты, выпускаются специальные книги по финансовой грамотности, в том числе на кыргызском языке. Банки, в свою очередь, начали активно включаться в программы по повышению финансовой грамотности населения, помогая Национальному банку. Но в то же время большая часть населения Кыргызстана все еще имеет низкий уровень финансовой грамотности. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах.

— Как изменить ситуацию?

— Финансовую грамотность нужно преподавать со школьной скамьи, обучать детей: что такое деньги, как ими управлять. Это то, чему нужно уделять особое внимание наравне с современными технологиями и программированием. Радует, что Министерство образования в ближайшее время планирует вводить в школьную программу уроки финансовой грамотности.

Банк «Бай Тушум» активно проводит различные мероприятия, способствующие повышению финграмотности населения. С 12 по 18 марта в рамках Всемирной недели денег наши сотрудники провели тренинги в 68 школах по всему Кыргызстану на темы «Деньги имеют значение» и «Сбережения». В них приняли участие почти 5 тысяч школьников. Кроме того, 12 марта завершился конкурс рисунков среди школьников, который мы проводили совместно с Институтом политики развития. Мы собрали более 900 работ. И 20 марта в музее ИЗО открылась выставка, где мы наградили победителей. Выставка продлится до 4 апреля.

— Как Вы относитесь к биткоину, блокчейну, криптовалютам?

— Достаточно настороженно. В Кыргызстане уже есть майнеры. Они приходят сюда, потому что здесь достаточно низкая стоимость электроэнергии в сравнении с другими странами.

Но нашим гражданам пока не стоит сильно задумываться над криптовалютами. Это достаточно дорого, необходимо специальное оборудование, которое позволит «добывать» биткоины. При этом рынок очень волатильный и рискованный. Я бы не советовал никому, кроме профессионалов, туда идти.

Во-первых, на нашем рынке ты ничего с биткоинами сделать не сможешь, ничего не купишь. Для многих это инструмент для инвестирования. Считаю, что для этих целей есть более безопасные инструменты. Если говорить о риске, то только с начала 2018 года злоумышленники похитили порядка 1,3 миллиарда в криптовалюте. И эксперты говорят, что если сфера не станет более прозрачной и безопасной, то до конца года могут похитить более 3,2 миллиарда в криптовалюте. Несмотря на это, будущее у криптовалюты есть. Мы видим, что центральные банки во многих странах начинают регулировать этот рынок, делать его более безопасным. Но пока в нашей стране этот рынок нерегулируемый, непрофессионалам лучше не рисковать.

— С переходом на работу в банк изменился ли график работы? Остается ли время на хобби?

— Конечно, работы и ответственности стало больше, но сам график остался примерно таким же, как и на предыдущей работе. Мое главное хобби — это футбол, а здесь я стал играть в него еще больше, чем раньше. В банке есть своя футбольная команда, и сейчас мы активно готовимся к межбанковскому чемпионату. Новая работа, к счастью, не мешает мне заниматься моим последним увлечением — вокалом. Зимой по выходным я катаюсь на лыжах, весной и осенью играю в гольф и катаюсь на лошадях, обожаю мотоциклы.

— Какие ценности вы прививаете своим детям? Учите финансовой грамотности?

— Как только вышла книга Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», я ее прочитал. Там он написал, что специально для детей выпустил игру «Денежный поток». Я ее сразу же купил, и мои дочки хотя бы понимают, что такое активы и пассивы. Основы, думаю, дал. Но в силу возраста девочки все равно хотят модно одеваться и хорошо выглядеть, от этого не уйти. Что касается остальных аспектов воспитания, то я всегда старался сделать так, чтобы у них было как можно меньше свободного времени. Старшая дочь у меня кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. А младшая — творческая натура, учится в музыкальной школе. Ну и, конечно, мы с женой прививали им общечеловеческие ценности: уважение к старшим, к родителям, сострадание к ближнему.

— А какие книги Вы читаете?

— Разные. В юности я любил приключенческие книги, позже стали нравиться исторические романы, потом более профессиональные — о менеджменте, маркетинге, финансах. В последнее время зачитываюсь настоящим гуру в менеджменте Ицхаком Адизесом, и даже есть желание пригласить его компанию для консалтинга нашего банка. Недавно я прочитал книгу Б.Кинга «Банк 3.0», считаю, что сегодня она должна быть на столе каждого банкира. Ну и очень люблю книги по самосовершенствованию и развитию. Здесь у меня на первом месте стоит Майкл Роуч.