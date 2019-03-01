Полезный подарок! Открой депозит в «Бай Тушуме» и получи VISA бесплатно

Банк «Бай Тушум» дарит в подарок всем своим клиентам карту VISA при открытии депозита.

Если вы решили вложить свободные средства с максимальной пользой для себя, то обращайтесь в «Бай Тушум». Каждому, кто откроет депозит «Бай Тушум Выгодный» или «Бай Тушум Удобный», карта VISA открывается БЕСПЛАТНО! Причем в акции участвуют карты всех видов — от Electron до Gold. Чем крупнее депозит, тем выше статус карты.

Если вы положите на депозит до 100 тысяч сомов или эквивалент в иностранной валюте, то в подарок получите платежную карту VISA Electron.

Если сумма депозита составит от 100 до 500 тысяч сомов или эквивалент в иностранной валюте, то банк подарит карту VISA Classic.

А для тех, кто разместит на депозит свыше 500 тысяч сомов или их эквивалент в инвалюте, предусмотрен бесплатный выпуск карты VISA Gold. И это еще не все! При оплате картой VISA Gold покупок и услуг на сумму до 15 тысяч сомов предусмотрен возврат 1 процента с каждой покупки в виде кешбэка! Вы можете отслеживать кешбэк в любой момент с помощью бесплатного мобильного или интернет-банкинга.

Бесплатным станет не только выпуск карты, но и первый год ее обслуживания.

Платежная карта Visa — это не только приятный, но и весьма полезный и удобный подарок. Ведь в дальнейшем вы каждый месяц можете получать проценты со своего вклада прямо на карту. Visa — это всегда удобно. Ведь с этой платежной картой можно постоянно экономить на налоге с продаж, получать бонусы и совершать покупки не только в магазинах Кыргызстана, но и в интернете (онлайн).

Спешите! Время ограничено! Акция действует только до 1 апреля 2019 года.