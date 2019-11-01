«Бай Тушум» организовал масштабную информкампанию во Всемирный день сбережений

Банк «Бай Тушум» провел большую информационную кампанию в рамках празднования Всемирного дня сбережений. Мероприятия проходили под лозунгом «Когда мечты становятся возможностями».

Всего за один день более 300 человек повысили свой уровень финансовой грамотности. Эксперты банковской сферы, в том числе команда «Бай Тушума», рассказывала кыргызстанцам о планировании и способах стать богаче на финансовой ярмарке в ТЦ «Дордой-Плаза».

Более того, банк «Бай-Тушум» провел масштабную информационную кампанию по сбережению и накоплению средств среди клиентов своих филиалов во всех регионах Кыргызстана и студентов 10 вузов страны. Тренинги и экскурсии по филиалам посетило более 500 человек, включая студентов и различные организации по Кыргызстану.

Всемирный день сбережений — мероприятие, которое ежегодно проходит в странах Европы с середины XX века. В Кыргызстане традиция отмечать День сбережений зародилась несколько лет назад. При этом мероприятия к Дню сбережений проводятся в течение половины октября и завершаются одним крупным ивентом.

Банк «Бай Тушум» традиционно является одним из самых активных участников мероприятий к Всемирному дню сбережений.

«На финансовой ярмарке подводятся итоги всех мероприятий в рамках Дня сбережений. С самого утра было активное движение. Каждое учреждение провело тренинг по финансовой грамотности, рассказывали о депозитных и других продуктах и проводили развлекательную часть. Чтобы привлечь внимание публики и лучше закрепить финансовые знания, проходили конкурсы, вручались призы», — рассказала начальник отдела маркетинга и PR Банка «Бай Тушум» Нуриля Чекирова.

«Бай Тушум» на ярмарке решил рассказать о пользе семейных депозитов банка. Тем более что сейчас проходит специальная акция — повышены ставки по депозитам. Например, продукт «Выгодный» стал по ставке 12 процентов. Есть депозиты для детей «Расти большой» и для пенсионеров «Пенсионный». После презентации представители банка провели конкурсы, устроили танцевальный флешмоб, придумали вместе с посетителями веселые лозунги для банка и подарили победителям призы.

«Бай Тушум» сейчас больше банк с digital-уклоном, поэтому среди призов были классные цифровые гаджеты. Это порадовало детей. Не обошлось и без казуса. Во время нашего выступления внезапно сгорело оборудование, но очень повезло, что мы пригласили с собой аниматоров, у которых было свое звуковое оборудование и они с радостью его предоставили. Мы вовремя спасли мероприятие, сделали флешмоб, весь торговый центр потанцевал вместе с нашими аниматорами. Все получилось очень весело и интересно», — подвела итоги мероприятия Нуриля Чекирова.

Всемирный день сбережений позволил «Бай Тушуму» совместить тренинги по финансовой грамотности и прием в Школу банкиров, в которую может прийти каждый. Школа позволит пройти двухмесячное обучение и узнать, что такое банк от А до Я. По окончании Школы студенты, наиболее хорошо показавшие себя, смогут получить возможность трудоустроиться в банк «Бай-Тушум». Кроме того, еще одним большим плюсом проекта является выплата стипедий.