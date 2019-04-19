Банк «Бай Тушум» подвел итоги Всемирной недели денег

Банк «Бай Тушум» традиционно стал активным участником и организатором седьмой Всемирной недели денег, которая прошла в Кыргызстане с 8 по 16 апреля.

Всю неделю сотрудники банка в школах, лицеях и других образовательных учреждениях по всей республике проводили тренинги на тему важности сбережений и разумного заимствования.

Интерактивными занятиями были охвачены 76 учебных заведений и более 8,5 тысячи детей в Бишкеке и во всех семи областях Кыргызстана.

Кроме того, в этом году «Бай Тушум» организовал национальный конкурс детского рисунка «Мечтай. Сберегай. Исполняй!». Впервые за всю историю банк оцифровал все 546 полученных работ, которые размещены на специальной интернет-площадке gmw.baitushum.kg

16 апреля во время официальной церемонии закрытия Всемирной недели денег банк наградил победителей в трех возрастных категориях и ребят, которые получили поощрительные призы. Победители конкурса поделились своими впечатлениями и планами на будущее, а также рассказали о своих работах.

«На своем рисунке я постаралась изобразить мой бизнес-план. Я хочу выращивать цветы на продажу. Сейчас я посещаю кружок танца при музыкальной школе имени А.Огонбаева, а в будущем мечтаю выступать в Париже», — рассказала школьница из Таласа Каныкей Кушунова.

А вот Жасмина Минажиддинова из Кызыл-Кии посвятила свою работу теме бережного отношения к природе. В будущем она собирается стать дизайнером и говорит, что для этого ей предстоит много учиться.

Майя Мамбетисаева из Бишкека описала идею своего рисунка так: «Например, ты работаешь где-то и получаешь за это деньги, и ты эти деньги начинаешь копить. Когда ты дойдешь до нужной суммы, то ты можешь осуществить свою мечту».

Несмотря на талант к рисованию, девочка собирается стать хирургом. Еще одна победительница из Бишкека Бермет Туркменова объяснила, что на рисунке изображен ее младший брат с копилкой в руках.

«Копилка — это символ доверия и безопасности, а исходящий из нее яркий желтый свет символизирует богатство и мечту. В потоке этого света можно разглядеть разнообразные атрибуты знаний, а венчает их силуэт акшумкара — символа чистоты и благородства помыслов», — рассказала она.