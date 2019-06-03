«Счастливый перевод» от «Бай Тушума»: выигрывайте крутые призы в новой акции

С сегодняшнего дня в банке «Бай Тушум» стартует новая интересная акция «Счастливый перевод». Благодаря ей вы не только можете быстро и выгодно отправить деньги родным и близким или получить их, но и стать обладателем крутых призов.

Теперь в банке «Бай Тушум» отправлять и получать деньги, используя международные системы денежных переводов «Золотая Корона», CONTACT, «РИА», Western Union и Unistream, стало еще выгоднее.

Каждый, кто отправит деньги или получит их от родных и близких, становится участником акции «Счастливый перевод».

Она будет проводиться в три этапа. Продолжительность каждого составляет два месяца.

Первые призы клиенты «Бай Тушума» смогут получить уже после 3 августа.

Среди призов все то, что обязательно пригодится в каждом доме, — телевизор, двухкамерный холодильник, морозильная камера, смартфон Samsung А10 или XiaoMI, пылесос, мультиварка, духовой шкаф, кофеварка, утюг, блендер и многое другое.

Победители второго этапа будут определены 5 октября, а третьего — заключительного этапа — 7 декабря. По итогам каждого этапа банком будут награждены 27 победителей(!).

Чтобы стать участником акции, не нужно выполнять каких-то специальных действий.

Надо просто отправлять и получать денежные переводы по системам «Золотая Корона», CONTACT, «РИА», Western Union и Unistream.

При этом победителями акции становятся участники с наибольшим объемом полученных и/или отправленных денежных переводов. Для определения общего объема все переводы в иностранной валюте будут конвертированы в сомы по курсу Нацбанка на дату перевода.

Призовые места будут определяться внутри каждой группы филиалов банка «Бай Тушум» по наибольшему объему денежных переводов из расчета по три победителя в каждом подразделении первой и второй группы филиалов.

К первой группе филиалов относятся головной офис, Бишкекский филиал со сберегательными кассами в Бишкеке, Ошский, Джалал-Абадский и Баткенский филиалы. Ко второй группе филиалов относятся Бишкекский филиал (сберегательные кассы в Токмаке, Сокулуке, Кемине, Кара-Балте, Канте, Беловодском), Каракольский, Нарынский и Таласский филиалы.

Если у вас остались вопросы, то можно позвонить в круглосуточный контактный центр «Бай Тушума» прямо сейчас по телефонам +996312905805, +996770905805 или пишите WhatsApp +996777905805.