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Бизнес

Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»

Виртуальные карты — относительно новый для Кыргызстана продукт. Одним из первых полезную карту своим клиентам предложил банк «Бай Тушум».

Visa debit Virtual открывает новые возможности для своего владельца.

Visa Virtual представляет собой данные реквизитов банковской карты, необходимые для осуществления онлайн-покупок. На пластике карта не выпускается. Создана такая карта именно для безопасных платежей в интернете. Она поможет защитить деньги. А еще такую карту легко можно заблокировать и перевыпустить. 

Карта выпускается мгновенно, потому что нет необходимости ждать печати. При этом не страдает безопасность.

«Номер карты, срок действия и CVV-код передаются частями: одну клиент получает по SMS, другую — в мобильном банкинге «BTB 24». Контролировать средства на карте также можно через мобильный банкинг. Работает такая карта только в среде Card not present (без присутствия карты), то есть без ее физического использования. С помощью Visa Virtual можно проводить оплату за товары и услуги в различных интернет-магазинах по всему миру», — рассказал начальник управления дистанционного банковского обслуживания банка «Бай Тушум» Олег Баландин.

Расплачиваться такой картой можно в любое время и в любом месте. К карте автоматически открывается счет.

Чтобы его пополнить, можно обратиться в любой офис банка, воспользоваться широкой сетью платежных терминалов банка и партнеров либо перевести средства через мобильный банкинг.

Чтобы получить карту, необходимо обратиться в ближайшее отделение банка «Бай Тушум» и подписать заявление. Планируется, что совсем скоро выпуск виртуальной карты будет доступен в мобильном банкинге «BTB 24». При этом выпуск карты и первый год обслуживания — бесплатно. За второй год — 50 сомов. Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг в среде интернет не взимается. Блокировка/разблокировка и SMS-оповещение осуществляются на бесплатной основе.

Более подробно с информацией о карте Visa Virtual можно ознакомиться на сайте банка.
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