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Бизнес

В Кыргызстане запущен первый маркетплейс от банка «Бай Тушум»

Фото банка «Бай Тушум». Председатель правления ОАО Банк «Бай Тушум» Максатбек Ишенбаев

Банк «Бай Тушум» упрощает жизнь кыргызстанцев. Теперь совершать онлайн-покупки стало гораздо проще. Клиенты банка «Бай Тушум» могут выбрать товар и получить кредит не выходя из дома благодаря маркетплейсу B2B Market.

Председатель правления ОАО Банк «Бай Тушум» Максатбек Ишенбаев отметил, за рубежом практика быстрого онлайн-кредитования и маркетплейсов существует довольно давно и успешно. Но в Кыргызстане такого не было.

«Мы тоже решили быть современными, идти со временем в ногу, быть цифровым банком. Мы начинали как микрофинансовая компания, основными клиентами были сельхозпроизводители», — рассказал Максатбек Ишенбаев.

Сейчас банк трансформируется. Первый онлайн-кредит выдали 8 июля. Для клиента это заняло чуть более двух минут.

Максатбек Ишенбаев

В банке отмечают, что сначала была идея больше выдавать потребительских кредитов. Но руководство решило, что главная задача — помогать малому и среднему бизнесу увеличивать их продажи, создать дополнительную площадку. Поэтому и создан маркетплейс. Сейчас пока можно приобрести в кредит бытовую технику и электронику. А в планах — покупка через сайт автомобилей и даже ипотека.

банка «Бай Тушум»
Фото банка «Бай Тушум»

На презентации продукта присутствовали и международные эксперты, которые рассказали о европейском опыте внедрения маркетплейсов. Первый вице-президент Danske Bank (Королевство Дания) Оле С.Брамс отметил, что на сегодня только один процент всего объема денег в Швеции и Дании — наличные. Добиться этого удалось через внедрение мобильных платежей.

«Когда мы поняли, что на рынке присутствует много наличных денег, чтобы избавиться от этого, начали с мобильного телефона, когда человек мог переводить с одного номера на другой — это были первые попытки», — подчеркнул Оле С.Брамс.

Глава департамента аналитики и цифровых данных HSBC bank (Великобритания) Навин Ражарам высоко оценил новый продукт банка «Бай Тушум».

Финансист уверен, что сейчас Кыргызстан стоит на пороге цифровой технологии и делает первые шаги.

«Основной вопрос сегодня — как, используя технологии, решить как можно больше проблем ваших клиентов, которым вы предоставляете услуги», — высказался глава департамента аналитики и цифровых данных HSBC bank Навин Ражарам.

Выступил на презентации и председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Дастан Догоев. Он напомнил, что в Кыргызстане проходит год развития регионов и цифровизации. И в этом направлении нововведение банка «Бай Тушум» — один из лучших примеров цифровой трансформации.

банка «Бай Тушум»
Фото банка «Бай Тушум»

Ваш продукт — это один из лучших кейсов, когда бизнес помогает и становится носителем инноваций для цифрового развития страны.

Дастан Догоев

На презентации проекта гостям сразу же показали, как работает система. Один из сотрудников банка выбрал товар, оформил кредит. На все ушло не более пяти минут.

Своим партнерам банк подарил сертификаты признательности, а среди гостей провели розыгрыш. Четверо счастливчиков получили сертификаты на открытие в банке карты Visa Gold. После официальной части собравшиеся смогли пообщаться в непринужденной обстановке, обсудить бизнес-вопросы, а также провести фотосессию. 
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