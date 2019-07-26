Экономия времени и комфорт. «Бай Тушум» запустил систему переводов по QR-коду

Отличная новость для пользователей мобильного банкинга #BTB24 от банка «Бай Тушум». Теперь они могут переводить деньги с помощью QR-кода.

Банк «Бай Тушум» старается быть максимально полезным своим клиентам и использует возможности цифровизации для удобства. Именно поэтому недавно в приложении #BTB24 появилась новая функция — перевод денег от одного пользователя мобильного банкинга другому с помощью QR-кода.

Как переводить деньги с помощью QR-кода

Перевод денег таким образом происходит в десятки раз быстрее. Ведь нажать код в приложении для осуществления перевода намного проще, чем вводить данные карт вручную.

Плюсы новации очевидны: простота и интуитивность использования и минимум лишних действий для совершения безналичного перевода, достаточно обладать контактом человека, чтобы совершить транзакцию.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно просто скачать мобильное приложение банка «Бай Тушум». С помощью мобильного банкинга можно осуществлять переводы между собственными счетами, пополнять карту, менять валюту, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и другие услуги. Кроме того, через него можно блокировать и разблокировать карты в случае их потери или хищения.