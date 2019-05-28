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Бизнес

Заказ карты Visa Classic от «Бай Тушума» онлайн: быстро, удобно и бесплатно

Карты VISA Classic и VISA GOLD от банка «Бай Тушум» можно заказывать теперь онлайн из офиса или дома. На все про все вы потратите не более 10 минут, а карту доставят в течение пяти дней. Если вам срочно нужна карта, то вам ее выпустят и доставят в течение двух дней.

«Пока услуга заказа карты доступна в Бишкеке. Но со временем мы планируем расширить географию на всю страну», — отметила начальник отдела маркетинга и PR Евгения Шатунова.

А я решила проверить, действительно ли система работает. Тем более что у меня нет бишкекской прописки, да и живу я за пределами столицы.

Итак, заходим на главную страницу сайта «Бай Тушум». В правом верхнем углу в глаза бросаются оранжевый блок и надпись «Заказать карту Visa». Вот, сюда мне и надо. Щелкаю на экран и попадаю на нужную страницу.

Здесь сразу указано, заявку на какую карту я могу оформить и сколько будут стоить срочное оформление и доставка. Есть и предупреждение, что в обычном порядке карту сделают за пять дней. А доставка будет стоить 100 сомов. За два дня с доставкой карта обойдется в 500 сомов.

Если же заказать доставку в ближайший от вас офис банка, то платить за нее не придется.

Кроме того, указана ссылка на тарифы на обслуживание карт. И это большой плюс. У меня уже был опыт заказа карты. И тогда тарифы на обслуживание я искала отдельно. Поэтому такая возможность значительно упрощает жизнь.

Дальше заполняем небольшую анкету, указываем контактные данные, отвечаем на вопросы. И все, нажимаем заветную кнопку «Отправить». Мне радостно сообщают, что заявка принята и в ближайшее время со мной свяжется специалист.

И еще, для владельцев VISA GOLD банк «Бай Тушум» предусмотрел приятный бонус. При оплате покупок и услуг в POS-терминалах и интернет-магазинах банк возвращает 1 процент в виде кешбэка с каждой транзакции.

А следить за всеми поступлениями на счет и оплатой можно с помощью мобильного или интернет-банкинга. Использование этих инструментов абсолютно бесплатно, зато всегда можно контролировать движение средств на карте.
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