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Бизнес

Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV

Покупайте Android-приставку O!TV и смотрите 130 ТВ-каналов целый месяц БЕСПЛАТНО!

Поддерживая имидж высокотехнологичной компании, Мобильный оператор О! объявляет о старте продаж новой Android-приставки O!TV. Это революционное устройство способно подарить новую жизнь самому обычному телевизору и сделать из него мультимедийный центр с цифровыми возможностями!

Android-приставка O!TV — это небольшое и компактное устройство, которое даст вашему телевизору такие функции, как:

  • возможность смотреть 130 популярных ТВ-каналов через приложение O!TV;
  • выходить с вашего телевизора в Интернет через браузер;
  • смотреть видео в YouTube,
  • общаться в Skype, Facebook;
  • открывать медиафайлы с USB-накопителя;

и другие возможности Android 7.0.

Подключить приставку можно к любому телевизору, который имеет минимальный набор разъемов и интерфейсов (так называемые тюльпаны — красные, желтые и белые колокольчики). Приставка работает через Wi-Fi или проводной Интернет.

При покупке Android-приставки O!TV вы получаете 30 дней просмотра 130 рейтинговых телеканалов БЕСПЛАТНО. Стоимость комплекта от 2990 сомов с учетом всех налогов. Купить устройство можно в любом офисе продаж и обслуживания О! по всей стране или заказать в интернет-магазине www.ostore.kg с бесплатной доставкой по Бишкеку. Акция действует до 31 декабря 2018 года. Подробную информацию можно узнать на сайте o.kg и по телефону 798 (звонок для абонентов О! бесплатный).

Ваш телевизор станет УМНЫМ!
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